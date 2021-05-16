تحرير 224 محضرا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، في مجال متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية، خاصة في أماكن تقديم الخدمات مثل المصالح الحكومية ومواقف السيارات والأسواق وغيرها، ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2021، واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والتي تشترك في تنفيذها كل الأجهزة الحكومية المعنية.

وناقش محافظ بني سويف تقريرًا عرضه السكرتير العام اللواء جمال مسعود، وتضمّن الإشارة إلى أن اليوم الأحد، تم تحرير 224 محضرًا لأشخاص لعدم الالتزام بالكمامة، فيما تم غلق بعض المحال التجارية، لمخالفتها بعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية المقررة.

وأكد المحافظ استمرار متابعة تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل غرامة على مخالفي الإجراءات الاحترازية، والذي بدأ تفعيله مطلع يناير الماضي، والغلق الكامل لدور المناسبات، مؤكدًا المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بالإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.

وكشف التقرير عن تحرير 224 محضرًا لأفراد لعدم الالتزام بالكمامة بواقع: «80 بمركز ومدينة بني سويف، و36 بمركز ناصر، و15 بالواسطي، و7 بمركز ببا، و50 بالفشن، و11 بأهناسيا، و25 بسمسطا»، فيما تم غلق بعض المحال التجارية لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية المقررة.