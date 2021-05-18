إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب «توك توك» ببني سويف

أُصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب «توك توك»، صباح اليوم، الثلاثاء، بالطريق الزراعي الرابط بين مدينة إهناسيا وقرية «قاي»، في بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب «توك توك»، بالطريق الزراعي الرابط بين مدينة إهناسيا وقرية قاي أمام مدخل قرية الأمراء، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، فوجه إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار مرفق الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتوجيه رجال المباحث والمرور إلى مكان الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته ورفع أثاره.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بثلاث سيارات إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم والاسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب بجامعة بني سويف.

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي المصابين الخمسة، عقب نقلهم بسيارات الإسعاف، وجاري اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لهم، بداية من الفحص الطبي وعمل الاشاعات اللازمة، والوقوف على اي إصابات أو كسور بالجسم تمهيدا لاتخاذ الاجراء الطبي اللازم، حيث تبين من الفحص الطبي الأولي أن أغلب الحالات الخمس مصابة بكدمات وجروح بسيطة

جرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.