غلق وتشميع 17 وحدة سكنية بالتجمع الثالث لمخالفة تغيير النشاط

أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم شن حملة مكبرة أسفرت عن تنفيذ 17 قرار غلق وتشميع ورفع 9 عدادات كهرباء بمساكن الجيزة بمنطقة النقابات بالتجمع الثالث بالمدينة.

وأضاف غنيم، أنه جرى تنفيذ قرارات الغلق والتشميع لـ 17 وحدة سكنية وذلك لمخالفة تغيير النشاط من سكني إلى تجاري بالمخالفة لشروط التخصيص والتعاقد، وتمت الاجراءات تحت إشراف المهندسة سلوى بيومى، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، وبحضور المهندس حسين الأحمدي، معاون رئيس الجهاز، ورؤساء الأحياء وبتأمين من شرطة التعمير وأمن الجهاز.

وأكد رئيس جهاز القاهرة الجديدة، استمرار حملات ضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، للقضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة. ​