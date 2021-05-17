في نقاط.. 9 شروط لحصول ذوي الهمم على شقق الإسكان الاجتماعي

تسهيلات ومزايا عدة تقدمها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقاري، للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، الراغبين في التقديم على وحدة سكنية، ضمن الوحدات المطروحة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي، لتميزهم عن غيرهم من المواطنين، وتسهل عليهم عملية التقديم والحجز.

ومن أبرز تلك المزايا أولوية الحصول على 5% من الوحدات المطروحة، وتخصيص أيام محددة لهم، كي يتمكنوا من التقديم وسداد مقدم الحجز، بعيدا عن الازدحام.

وفي السطور التالية، نرصد شروط حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على شقق الإسكان الاجتماعي، وفق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

شروط حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على شقق الإسكان الاجتماعي

1. أن يكون المتقدم حاصلا على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.

2. أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو من المقيمين بها (بحد أدنى سنتين) أو من العاملين بها أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها.

3. تكون الأولوية للأسر التي لديها شخص ذو إعاقة ومن الأسرة الأولى بالرعاية ومحدودة الدخل.

4. ألا يقل سن الشخص ذي الإعاقة المتقدم للحصول على المسكن عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة في تاريخ بدء الحجز.

5. أن يكون الشخص ذو الإعاقة مدرجا في قاعدة بيانات الفقر بالوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، وفي حالة عدم وجود الشخص في قاعدة البيانات، يتم تسجيل بياناته على استمارة اختبارات تقدير الحد الأدنى للفقر.

6. عدم حصول (الزوج / الزوجة الأولاد القصر) للشخص ذي الإعاقة المتقدم على وحدة سكنية تمليك أو إيجار أو وضع يد أو قطعة أرض سواء من المحافظة أو من الوزارة المختصة بالإسكان أو من أى جهة حكومية أخرى، سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت إليه عن طريق التنازل من الغير.

7. الأشخاص ذوو الإعاقة أصحاب الحالات السكنية المتردية أو ذوى الظروف القاسية سواء بالسكن في غرفة واحدة أو مشترك مع آخرين أو مسكن متهالك أو آیل للسقوط أو أصحاب الحالات القاسية من المطرودين من السكن بأحكام قضائية لعدم القدرة على دفع الإيجار أو لإمكانية انهيار العقار أو صدور القرار بالإزالة.

8. عدم الاستفادة من خدمات الدولة سواء كانت قروض تعاونية أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو أي جهة حكومية أخرى أو خدمات دعم تحسين المسكن الملك أو الحصول على شقة بمشروع الأسرة الواحدة (للأب والأم والأبناء القصر)، ولا يسرى هذا الحظر على الأشخاص ذوى الإعاقة الفقراء فوق سن ال(18) سنة من الراغبين فى الزواج بشرط أن يكون قد تم عقد القران.

9. ألا يكون مدرجًا على قائمة الإرهابيين المنصوص عليها بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.