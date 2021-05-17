5 أوراق مطلوبة للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي في الطرح الجديد

ينتظر المواطنون خلال هذه الفترة، إعلان وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، عن طرح وحدات سكنية جديدة، داخل المدن الجديدة، كي يتمكنوا من التقديم والحصول على وحدة سكنية، خاصة من هم من محدودى ومتوسطي الدخل.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، المستندات المطلوبة لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى فى الطرح الجديد.

المستندات المطلوبة لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي

1- استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بالكراسة) بخط واضح

2- إيصال شراء الكراسة وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية

3- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).

4- شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان.

5- أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخلا إضافيا) تفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مؤرخة ومعتمدة.

الأوراق المطوبة من أصحاب المهن والأعمال الحرة والانشطة التجارية والحرفية

1- شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل الشهري موضحاً بها مهنة المتقدم.

2- صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

3- شهادة التأمينات الاجتماعية موضحاً بها المهنة والأجر التأميني أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

الأوراق المطلوبة من الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات

1- طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.

2- صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.

3- صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلالق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء ورقم قومي مميكن وقيد عائلي مميكن).

4- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).