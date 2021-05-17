8 جنيهات.. ارتفاع أسعار الذهب في البورصات العالمية والمحلات

ارتفعت أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم الاثنين الموافق 17 مايو، بمقدار يتراوح بين 6 إلى 8 جنيهات في الجرام، في أول أيام عمل أسبوع أسواق المال والبورصات العالمية.

وجاءت أعلى ارتفاع في سعر الجرام نحو 8 جنيهات في عيار 24، حيث أصبح 913 جنيهًا، مقابل 905 في بداية المعاملات اليومية، بينما أقل الزيادة جاءت في سعر عيار 18، حيث ارتفع من 679 جنيهًا، إلى 685 جنيهًا، بمقدار 6 جنيهات.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن»، واستمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الاثنين في مصر، «عيار 24 وسعر جرام والذهب عيار 21 اليوم، وعيار 18 وسعر الجنيه الذهب»، بنحو:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي ما بين 911 و913 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية اليوم الاثنين ما بين 797 و799 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم ما بين 683 و685 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب اليوم

كما يتراوح سعر كيلو الذهب ما بين 910857 و913143 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراوح سعر الجنيه الذهب، اليوم الإثنين، ما بين 6376 و6392 جنيهًا.

سعر الأونصة اليوم

ويتراوح سعر الأونصة اليوم الاثنين ما بين 28328 و28399 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب، شهدت حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال العام الماضي، متأثرة بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث وصل سعر جرام الذهب إلى أعلى نقطة له في تاريخه في شهر أغسطس الماضي، حيث تخطى عيار 24 حاجز الـ1000 جنيه.

ويعاني الذهب من ضبابية في المشهد، حيث يجد الخبراء والمحللون الاقتصاديون صعوبة في توقع حالة الذهب خلال الفترة المقبلة، بسبب القفزات التي يمر بها، إذ حقق المعدن الأصفر ارتفاعا وصل لأكثر من 25% خلال عام 2020 فقط بسبب جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19».