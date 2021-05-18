مستشار الرئيس: سنسمح للقطاع الخاص بتصنيع اللقاحات طالما لديه القدرة

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنّ لقاح كورونا آمن تماما ولا توجد له أعراض جانبية، والموجود منها محتمل وعادي، مثل دور برد أو تكسير بالجسم أو ارتفاع درجات الحرارة، موضحا أنّ هناك مفاوضات بشأن إمكانية تصنيع لقاج أسترازينيكا بمصر سواء على المستوى الحكومي مع بعض الشركات أو على مستوى بعض مؤسسات القطاع الخاص الطبي التي تملك قدرات على تصنيع اللقاحات، وهناك بعض الشركات التي أجرت تعاقدات لتصنيع بعض أنواع اللقحات ومنها اللقاح الروسي، فبعد تقييم قدرتها على التصنيع يتم السماح لها بالتصنيع.

وأضاف تاج الدين في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان حسام حداد وجومانا ماهر، أنّ هيئة الدواء المصرية هي المنوط لها الرقابة والتأكيد على جودة وفاعلية وقدرة هذه المؤسسات، مؤكدا وجود احتمالية مشاركة من القطاع الخاص في تصنيع اللقحات داخل مصر وتوزيعها، وهناك شركات بالفعل أجرت عقودا لتصنيع بعض اللقاحات: «في هذه الظروف الحيوية والأساسية تعمل تحت مظلة الوطن كل المؤسسات الحكومية والخاصة يجب أن تشارك بدعم هذه القضية، وطالما لدينا قدرات بمصر يجب أن نستغلها، وهذه المؤسسات الدوائية، سواء القطاع العام أو الخاص أو المشترك أو متعدد الجنسية كله ساهم مساهمة كبيرة جدا».

وشدد تاج الدين على أنّه حتى اللحظة لم نشهد أي قصورا أو نقصا أو عدم وجود بعض الأدوية التي تستخدم لعلاج الإصابة بفيروس كورونا، وحتى أدوية الفيروسات العالمية يتم تصنيعها الآن بمصر سواء أقراص أو حقن، مؤكدا أنّ شركات القطاع الخاص وقعت بعض العقود لبدء تصنيع اللقاحات وستبدأ التنفيذ.