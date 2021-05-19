«التعليم»: امتحانات الدبلومات ورقيا.. و14 طالبا بكل لجنة بسبب كورونا

كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، عن عقد امتحانات الدبلومات الفنية ورقيا بلجان مراقبة بالمدارس، وليس المنازل، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الصارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية، موضحا أنه سيتم تسكين 14 طالبا بكل لجنة امتحانية، لتحقيق التباعد الجسدي بين الطلاب، بسبب فيروس كورونا.

وقال مجاهد، في تصريحات لـ«الوطن»، إن جميع أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية ستكون سلسة وغير معقدة، وستكون من داخل المقرارات الدراسية التى تم تدريسها للطلاب خلال العام الدراسي 2020-2021، منوها بأن الوزارة نجحت فى تسيير العام الدراسي الحالى، رغم صعوبات وتحديات فيروس كورونا، مؤكدا أن امتحانات التدريبات العملية والمعملية ستبدأ يوم السبت الموافق 5 يونيو المقبل، وتستمر حتى الخميس الموافق 17 من نفس الشهر، على أن تبدأ الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية 19 يونيو 2021، وتستمر حتى الخميس الموافق 1 يوليو المقبل.

وأوضح مجاهد أنه سيتم تعقيم جميع اللجان الامتحانية، بمختلف محافظات الجمهورية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، لافتا إلى أنه سيتم التشديد على جميع الطلاب والمعلمين والقائمين على الامتحانات، بضرورة ارتداء الكمامات الطبية، داخل اللجان الامتحانية، وعدم نزعها طوال الامتحانات، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وكان قدر بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 750 ألف طالب وطالبة، بكل النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، داخل 3081 لجنة امتحانية مقسمة كالتالي (1506 صناعي - 1196 تجاري - 288 زراعي - 91 فندقي).

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم التنبيه، مشددا على رؤساء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفق قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، على ألا يتجاوز عدد الطلاب 14 طالبا بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان.