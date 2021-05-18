إحالة 70 موظفا للتحقيق لعدم الانضباط الإداري بكفر الدوار

متابعات ميدانية مستمرة، نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، عقب انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، استهدفت المصالح الحكومية للوقوف على سير العمل وخدمة المواطنين، والتصدى بكل حزم لضبط المخالفين.

وكثف المسؤولون المرور على جميع المصالح للتأكد من الانضباط الإداري بها، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

توجيهات محافظ البحيرة

ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالمتابعة الميدانية المستمرة والتصدي بكل حزم لضبط المخالفين، مع تكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الإداري بها، وشدد على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

حملات الرقابة والمتابعة بالبحيرة

ونفذت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بديوان عام محافظة البحيرة، عدة حملات بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر الدوار.

وخلال المرور على المنشآت الحكومية والصحية بمدينة كفر الدوار، لمتابعة الانضباط الإداري، تم إحالة 70 من العاملين بمستشفى كفر الدوار المركزي، وإلادارة الزراعية والإدارة التعليمية، لتركهم العمل أثناء المواعيد الرسمية.

إزالة الإشغالات بشوارع المدينة

ونفذ قطاع الإشغالات حملة للمرور على الكافتيريات، وتم تحرير عدد 16 محضر لعدم ارتداء الكمامات، وضبط وإعدام عدد 37 شيشة بالكافيهات، وتم تحرير عدد من محاضر البيئة.

ومن جانبه شدد اللواء أحمد علي مرزوق، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، على استمرار مثل هذه الحملات، لفرض الانضباط الإداري بالمؤسسات الحكومية وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن الإجراؤات الوقائية والاحترازية.