بسبب التزويغ..إحالة 9 موظفين بوحدة صحية للتحقيق في بني سويف

فاجأت لجنة من إدارة المتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب بني سويف، الوحدة الصحية بقرية الفنت، اليوم، لمتابعة سير العمل وانتظامه داخلها.

واكتشفت اللجنة المشكلة برئاسة المهندس محمود شاهين، رئيس مركز ومدينة الفشن، غياب 9 موظفين بينهم طبيبين، وعلى الفور تم إعداد مذكرة للشون القانونية وإحالتهم للتحقيق.

وتابعت لجنة المتابعة عددًا من القطاعات داخل المجلس القروي بالفنت التابع لمركز ومدينة الفشن وتبين انتظام العاملين بالمجلس القروي وقيام الوحدة المحلية بمتابعة حملات النظافة داخل القرى التابعة للمجلس والقيام بصيانة اعمدة الكهرباء.

وقال رئيس مدينة الفشن، إن هناك تكليفات مباشرة من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لرؤساء الوحدات المحلية بالعمل المستمر لتشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من الإصابة بفيروس كورونا ورفع كفاءة منظومة النظافة والكهرباء وتحسين البيئة العامة، والتصدي لظاهرة إشغال الطريق، ومتابعة مستوى الآداء للمشروعات الجاري تنفيذها طبقا للتوقيت الزمنى لتسليمها، وتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء، وضرورة التواصل المباشر مع المواطنين لبحث مشكلاتهم ومتطلباتهم والعمل على سرعة حلها وفق الإمكانيات المتاحة".

وتابع: «تم تشكيل عدة لجان بالمدينة والمجالس القروية التابعة، لمتابعة التزام أصحاب المحال التجارية والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية بقرار مواعيد فتح وغلق المحال بمدينة الفشن والقرى التابعة، حيث تمت المتابعة وسط استجابة تامة من أصحاب المحال بالغلق فى المواعيد المقررة، وذلك لتحقيق الانضباط للشارع ومنع الإشغالات والتكدس المروري في بعض المناطق».

وأضاف أن اللجنة مرت بالوحدة الصحية بقرية الفنت وتلاحظ تغيب بعض العاملين بالوحدة وتم اتخاذ القانونية اللازمة، فيما قامت الوحدة المحلية لقرية أبسوج بمتابعة تنفيذ مشروع تغطية فرع رقم اتنين ورفع الأتربة والمخلفات الصلبة بطريق بني صالح/صفط العرفا، علاوة على إزالة ١١طنا من القمامة المنزلية بدائرة الوحدة.