«لسه الحكاية مخلصتش».. مسلسلات تستعد لرمضان 2022 بأجزاء جديدة

بعد انتهاء موسم شهر رمضان، شهد الموسم الدرامي لعام 2021، مشاركة 3 أعمال وطنية، حقق أبطالها نجاحاً كبيراً من خلالها، «الاختيار2» و«هجمة مرتدة» و«القاهرة كابول»، وتعتبر مشاركة تلك الأعمال بموسم واحد علامة مميزة، لم تكرر منذ سنوات، ويتم التحضير في الوقت الحالي لأجزاء جديدة خلال الفترة المقبلة، بعد نجاح الأجزاء الأولى.

جزء ثانٍ من مسلسل «هجمة مرتدة»

على الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن بطل الجزء الثاني من مسلسل «هجمة مرتدة»، إلا أن خبر إعلان المنتج تامر مرسى، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل هجمة مرتدة جاء مفرحاً لعدد كبير من صناع الدراما، خاصة أنه عمل وطني، ويأتي ذلك في إطار معركة الوعي التي تخوضها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث قال تامر مرسي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: «لسه الحكاية مخلصتش.. إلى اللقاء فى هجمة مرتدة 2».

ومن المقرر أن تبدأ أحداث الجزء الثاني من مسلسل «هجمة مرتدة»، بعدما أخبر رفعت المسيرى «هشام سليم» في عام 2014 معاونيه برغبته في معرفة تطورات العملية 73، ليأتى مشهد تواجد سيف العربي «أحمد عز» وهو يرتدي زيا يهوديا، وظهر يؤدي صلاتهم في معبد، وتنطلق الأحداث بعد ذلك.

مسلسل «هجمة مرتدة» من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.

جزء ثالث من مسلسل «الاختيار»

أعلن رجل الأعمال تامر مرسى، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التحضير لجزء ثالث من مسلسل «الاختيار»، بعد النجاح الكبير الذي حققه بالموسم الرمضاني المنصرم، ولم يتم الاستقرار على تفاصيل العمل وبطله.

مسلسل «الاختيار 2» من تأليف هاني سرحان ومن إخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته أحمد مكي وكريم عبد العزيز وإياد نصار وإنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد.