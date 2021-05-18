«ضربه بشرشرة في صدره».. «خناقة» بسبب مرور عربات «الكارو» بالدقهلية

تلقى فلاح طعنة نافذة في الصدر، بمحافظة الدقهلية، قبل قليل، إثر قيام فلاح آخر بالتعدي عليه بالضرب بأداة زراعية «شرشرة»، نتيجة مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى مشاجرة، بسبب أولوية المرور بالعربة «الكارو» الخاصة بكل منهما، في أحد شوارع قرية «كفر الجنينة»، التابعة لمركز نبروه.

تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج، وتمكنت مباحث مركز نبروه من القبض على المتهم، الذي اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

إصابة فلاح بجرح نافذ في الصدر

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة نبروه من مستشفى نبروه المركزي، بوصول المدعو «جمال محمود محمد محمود»، 29 سنة، فلاح، ومقيم في قرية «كفر الجنينة»، دائرة المركز، مصاباً بجرح نافذ أسفل الصدر من الجهة اليسرى، ادعاء تعد من آخرين.

وأجرى أطباء مستشفى نبروه المركزي الإسعافات الطبية اللازمة لإسعاف المصاب ووضعه تحت ملاحظة الأطباء.

انتقل ضباط مركز نبروه إلي المستشفى وبسؤال المصاب، في محضر الشرطة، اتهم المدعو «علي ع. ع.»، 32 سنة، فلاح، ومقيم بذات العنوان، بالتعدي عليه بالضرب بأداة زراعية «شرشرة»، وإحداث إصابته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما، بسبب أولوية المرور بأحد شوارع القرية، أثناء استقلال كل منهما العربة «الكارو» خاصته.

المتهم يعترف بضرب المجني عليه بـ«شرشرة»

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكنت مباحث نبروه من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة وتم التحفظ عليها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4410 لسنة 2021 جنح مركز نبروه، للعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.