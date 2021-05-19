حظك اليوم الأربعاء 19-5-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

يهتم علم الأبراج بالصفات الشخصية الخاصة بكل برج على حدة، وتنقسم إلى 4 تقسيمات مختلفة هم: أبراج ترابية ونارية ومائية وهوائية، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

اليوم فرصة للاستمتاع بوقتك ولقاءات مهنية وعائلية سانحة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وقد تلتقي اليوم بمن تجد لديه الحب والاهتمام والأجواء اليوم مناسبة لولادة مشاعر حب رائعة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة صبا مبارك، ويوافق تاريخ ميلادها 10 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

انتبه.. الآراء قد تتعارض اليوم عائليا، لكن لا داعي للعصبية.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك وقد يجرك ذلك للعيش في الذكريات ويملؤك الحنين للماضي.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة أصالة نصري، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

اليوم فرصة لحضور احتفال أو اجتماع وتعيش أجواءً سعيدة وتقنع من حولك بقدراتك وإمكانياتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يساعدك على التعبير عن مشاعرك وعن نفسك ببساطة وتتصرف بلباقة ودبلوماسية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة الراحلة زبيدة ثروت، ويوافق تاريخ ميلادها 14 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل المال ويدفعك ذلك للاهتمام بمصالحك وقد تحقق أرباحا إذا نظمت أفكارك وضاعفت تركيزك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الوقت مناسب لمتابعة أمور تربطك بالأحباب أو الأصدقاء، فقط كن لبقا وحاول أن تتفادى الوقوع في أخطاء.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك بالبلاغة والحضور، تكلم بشجاعة فرأيك اليوم يسهم في توضيح أمور.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

تنجح اليوم في أن تجعل من تحبهم ويحبونك يعجبون بك ويتحمسون لآرائك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 16 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

اليوم تنصحك الأفلاك بالعمل في سرية وكتمان وعدم الزهو بنفسك وإنجازاتك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب للاسترخاء وعدم إثارة الجدل والحوارات.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام حجاج، ويوافق تاريخ ميلادها 22 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يدفعك لإظهار شجاعة في قراراتك وتقوم بتنمية أعمالك وتحصل بسهولة على دعم زملاء أو رؤساء العمل.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تمضي وقتا ممتعا مع الأصدقاء أو الأقارب وتتوطد علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

تعاني من ضغوط في حياتك المهنية وعليك أن تكون مستعدا للتعاطي بمرونة ودقة مع المستجدات.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس ما يجعلك تشعر برغبة في اقتسام همومك فقط مع من تثق بهم.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

رغم التشوش والضغوط، القمر بمنزلك التاسع يمدك بحب المعرفة وتجد نفسك ملهما وتبدو عارفا وملما بأمور كثيرة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

تمضي اليوم ومعك أدوات السعادة وتبدو مستعدا للقيام بأي شيء من أجل الواجب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة نيللي كريم، ويوافق تاريخ ميلادها 18 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات فتتحسن حالتك المزاجية والمالية وتبدو اليوم أكثر تفاؤلا وتخطط جيدا للمستقبل.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثامن يدفعك للاقتراب ممن تحب وقد تكتشف من حولك أمورا خافية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة العالمية الراحلة داليدا، ويوافق تاريخ ميلادها 17 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك، فلا تبالغ اليوم في الغضب، ومع ذلك انتبه لحقوقك وابتعد عن المخاطرة المالية.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا عليك أن تتجنب التورط مع شريك حياتك في نزاع أو استفزاز أنت في غنى عنه.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة الراحلة سعاد حسني، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزل الصحة الإيجابي مما يجعلك تقوم بواجباتك بهمة ونشاط.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم التشوش والضغوط؛ تبدي اليوم استعدادا للتعاون وللقيام بواجباتك تجاه الأهل والأقارب والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت النجمة العالمية ريانا، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.