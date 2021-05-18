حظك اليوم الثلاثاء 18-5-2021 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

امرأة برج الحوت حساسة بدرجة كبيرة، وعليك أن تكون حذر أثناء التعامل معها، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر وزحل متنافران بمنزلي الصحة وتنصحك الأفلاك أن تهتم اليوم بصحتك، ولا تشتت جهودك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في وضع معاكس وقد تسيطر عليك مشاعر سلبية، فلا تتذمر إذا واجهت بعض الخلافات.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حنان مطاوع، ويوافق تاريخ ميلادها 23 فبراير.