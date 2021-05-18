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محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 18-5-2021 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:10 ص | الثلاثاء 18 مايو 2021
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

مولود برج الدلو يحب إضحاك الآخرين والرفع من روحهم المعنوية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يثير أعصابك ومن المهم اليوم أن تسيطر على انفعالاتك وانتبه لحقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

 إذا كنت متزوجا عليك اليوم أن تقاوم رغبتك في العداء ومقاومة كل رأي لشريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو عبد الجليل، ويوافق تاريخ ميلاده 7 فبراير.

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