نقل مصاب فلسطيني من العريش لتلقى العلاج بمعهد ناصر بالقاهرة

كشف مصدر طبى بمستشفى العريش العام، عن أنه تم تحويل المصاب محمد محمد عبدالسلام الكاشف أحد مصابي قطاع غزة والذى وصل مساء أمس إلى مستسفى العرش العام، إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة.

وكان المصاب محمد محمد عبدالسلام، تلقى الرعاية الطبية والإسعافية الازمة قبل تحويله إلى القاهرة، حيث يرافقه والدته نسرين رمضان عبدلله، بينما يقدم الفريق الطبى بمستشفى العريش العام الرعاية الصحية لمصابين اثنين من القادمين من القطاع.

بينما أكد بنك الدم فى مستشفى الشيخ زويد، أن كمية الدم التى تبرع بها ما يقرب من 20 شابا من أهالى المدينة كافية تماما لسد العجز واستقبال المصابين، ولم يعد هناك متسع فى بنك الدم لاستقبال متبرعين جدد.

وكان بنك الدم فى مستشفى الشيخ زويد، رفض تبرعات بعض الشباب اليوم، واكتفى بأخذ عناوينهم وأرقام هواتفهم للطوارئ فقط حيث أعلن البنك اكتفاءه التام.

هذا ويواصل فريق العلاقات الإنسانية بمستشفى العريش العام تقديم العون والمساعدة للقادمين من أهالى قطاع غزة.

قال حجاج الصعيدى مسؤل مكتب العلاقات الإنسانية بمستشفى العريش العام، «إنه تم توزيع بطاطين وملايات بالإضافة إلى مستلزمات أخرى إلى قسم الرعاية بمستشفى العريش العام، وأن القسم جاهز لتقديم كافة أوجه الرعاية حال طلب ذلك».

محافظ شمال سيناء يتفقد معبر رفح

وكان اللواء محمود عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أكد أن 3 مستشفيات فى شمال سيناء جاهزة لاستقبال المصابين القادمين من قطاع غزة.

وتفقد المحافظ اليوم الثلاثاء، معبر رفح البرى، مشددا على تسهيل إجراءات دخول المصابين القادمين بتعليمات من القيادة السياسية.