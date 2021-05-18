الكنائس تشيد بمبادرة الرئيس لإعمار غزة: تأكيد لدور مصر الريادي

أشادت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بالمبادرة المصرية التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بتقديم 500 مليون دولار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة، من جراء الأحداث الأخيرة التي جرت بها، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة، بالاشتراك في تنفيذ عملية الإعمار، في لفتة مساندة ودعم للأشقاء الفلسطينيين في المحنة الإنسانية التي يمرون بها.

وقالت الكنيسة في بيان لها، إن هذه المبادرة، تؤكد بوضوح دور مصر التاريخي الذي قامت به، وما زالت في دعم الشعوب العربية، بوصفها الشقيقة الكبرى لأشقائها العرب.

ومن جانبها أصدرت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، بيانًا تؤيد فيه مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التى أطلقها، بتخصيص 500 مليون دولار لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وقالت الكنيسة في نص البيان:

«باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، تعلن الكنيسة الكاثوليكية تأييدها لقرارات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تجاه دعم الأشقاء الفلسطينيين، وتؤكد الكنيسة رفضها لما يحدث من إراقة الدماء في دولة فلسطين الشقيقة، كما تؤكد صلاتها وتعضيدها لكي يكون الحوار هو الطريق الأمثل لمسيرة السلام».