أسعار الذهب اليوم الثلاثاء عيار 21.. مستقر منذ المعاملات الصباحية

زادت عمليات البحث في الآونة الأخيرة، عبر المحرك العالمي «جوجل»، عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء عيار 21، خاصة بعد أن استقرت الأسعار في منتصف التداولات في أسواق المال، لتقف القيمة السعرية عند نفس النقطة منذ بداية المعاملات الصباحية.

وتستعرض «الوطن»، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الذهب اليوم الثلاثاء عيار 21، إضافة لباقي الأعيرة الأخرى، وهي عيار 24، وعيار 18، والجنيه الذهب وسعر الكيلو والأونصة، على النحو التالي:

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء عيار 24

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي ما بين 911 و913 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء عيار 21

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية اليوم الثلاثاء ما بين 797 و799 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء عيار 18

وتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم ما بين 683 و685 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب اليوم

كما يتراوح سعر كيلو الذهب ما بين 910857 و913143 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراوح سعر الجنيه الذهب، اليوم الثلاثاء، ما بين 6376 و6392 جنيهًا.

سعر الأونصة اليوم

ويتراوح سعر الأونصة اليوم الثلاثاء ما بين 28328 و28399 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء عيار 21 في أسواق المال

وارتفعت اسعار الذهب اليوم الثلاثاء عيار 21 في أسواق المالي لتصبح عند 862.85 جنيه و52.56 دولار مقابل 817.59 جنيه و52.17 دولار في بداية المعاملات الصباحية، بينما وصل سعر عيار 24 في أسوق المال إلى 941.28 جنيه و60.07 دولار، فيما سجل جرام 18 اليوم في أسواق المال 705.97 جنيه و45.05 دولار.

وتشهد أسعار المعدن النفيس حالة من التذبذب والاضطراب ما بين الارتفاع والانخفاض منذ العام الماضي، بسبب تخبط العالم بعد انتشار جائحة كورونا المستجد، ليص سعر المشغولات الذهبية لأعلى سعر تاريخي في أغسطس الماضي، حيث تخطي سعر الجرام الواحد من عيار 24 حاجز الألف جنيه.