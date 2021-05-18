«مصر الحديثة» يثمن مبادرة الرئيس لإعادة إعمار غزة: مصر تعود لمكانتها في قلب العروبة

أعرب الدكتور وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، عن سعادته الكبيرة بالمبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، مؤكدا أن بهذه المبادرة تعود مصر إلى مكانتها الطبيعية، التي تعتبر قلب الأمة العربية، كاشفا أن مصر كانت دائما داعمة للقضية الفلسطينية، متابعا: «صحيح كنا غبنا شوية، بس الريس السيسي رجع مصر تامي لمكانتها الطبيعية».

وأضاف «دعبس»، خلال مداخلة هاتفية الثلاثاء، مع قناة extra news، أن مبادرة الرئيس موقف مشرف لمصر في دعمها لفلسطين وشعبها، مشيرا إلى أن هذا ما كان متوقع من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي نجح في إعادة مصر إلى مكانتها وريادتها الطبيعية بالمنطقة العربية.

وأشار رئيس حزب مصر الحديثة، إلى أنه بفضل الرئيس السيسي، أصبحت مصر تستطيع أن تقول إنها مساندة بشكل كبير للقضية الفلسطينية، مؤكدا على دعم الحزب إلى تلك المبادرة الرئاسية، مشيدا بها وبتوقيت إطلاقها، حيث يمر العالم أجمع بظروف اقتصادية غير مستقرة بسبب وباء كورونا المستجد، ورغم ذلك مصر خرجت اليوم لتعلن دعمها الكامل بكل الطرق والأشكال للشعب الفلسطيني.

وأردف أن القضية الفلسطينية دائما ما مثلت أمرا مهما للغاية بالنسبة للشعب المصري والحكومة المصرية، موضحا أن مصر على مدار التاريخ كانت أبرز الداعمين لتلك القضية، لافتا إلى أن مصر تنظر باهتمام إلى كل أشقائها العرب، وبالأخص الشعب الفلسطيني، الذي يعتبره المصريون «حتة منه»، مشيدا بكل الجهود التي اتخذتها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة، بالتزامن مع التهاب الأحداث في فلسطين في الأيام الأخيرة، موضحا أن كل تلك الجهود تؤكد الدعم الدائم والمستمر من مصر إلى الشعب الفلسطيني.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، بعد القصف الذي تعرضت له من قوات الكيان المحتل للأراضي الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة، الذي نتج عنه الكثير من الخسائر البشرية والمادية.