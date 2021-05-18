إخلاء ميدان محطة القطارات بالمحلة من الباعة الجائلين والكارو.. «صور»

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظة الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى المحاسبين ممدوح النجار وأحمد المغاوري رئيسا حي أول وثان المحلة لتدشين حملة مرافق وإشغالات مكبرة لإخلاء الباعة الجائلين من ميدان محطة القطارات بالمدينة العمالية، حفاظا على صالح المواطنين.

محافظ الغربية يوجه برفع إشغالات ميدان المحطة بالمحلة وتحذير الباعة

في المقابل باشر رئيسا حي أول وثان المحلة، إشراف عمليات إخلاء ميدان المحطة من خلال التنسيق مع مأموري قسم أول وثان بموجب الدفع بأقوال أمنية لرفع كل الإشغالات بمحيط الميدان، وتحرير محاضر للباعة المخالفين للإجراءات الاحترازية للوقاية من أخطار فيروس كورونا.

حملات مرافق وإشغالات مكبرة لأكثر من 4 ساعات لإخلاء ميدان محطة القطارات

كما أكد المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، أن عمليات إخلاء الميدان استغرقت أكثر من 4 ساعات، وتم التنبيه على الباعة من محتلي الأرصفة بالميدان بالقوة الجبرية، تنفيذا وإحكام لهيبة الدولة، وتيسيرا للحركة المرورية للمواطنين.

كما شدد رئيس حي ثان توجيهاته إلى مساعديه، بضرورة التنسيق مع مسئولي حي أول المحلة، لإنهاء إجراءات نقل الباعة من الميدان، ومحيط مستشفى المبرة إلى السوق المطور الجديد، حفاظا على المظهر الحضاري للمدينة العمالية، خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، باشر محافظ الغربية استكمال أعمال تطوير كورنيش طنطا، والجاري العمل به بعد هدم أحد قاعات الأفراح المخالفة لتعديها على أملاك الري، وذلك في إطار استكمال التصميم والتصور النهائي لتطوير تلك المنطقة.

محافظ الغربية يباشر أعمال الرصف والتطوير لكورنيش قحافة

وفي ذات السياق، تابع المحافظ آخر تطورات الأعمال بنفق قحافة، الذي يتم تطويره ضمن خطة تطوير الأنفاق بالمحافظة، حيث تم صب الأرضية وعزل الحوائط، منعا لتسرب المياه مستقبلاً، إلى جانب أعمال الإنارة وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 320 ألف جنيه.

كما تفقد المحافظ، محيط المسجد الأحمدي لمتابعة آخر تطورات الأعمال، مشدداً على رفع كل الإشغالات الموجودة، والتأكيد على أصحاب المحال بالالتزام بحدود المحال دون التعدي على حرم الطريق.