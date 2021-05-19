ينتظر المواطنون خلال هذه الفترة، إعلان وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، عن طرح وحدات سكنية جديدة، داخل المدن الجديدة، كي يتمكنوا من التقديم والحصول على وحدة سكنية، خاصة من هم من محدودى ومتوسطي الدخل.

ويتساءل عدد من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن الطرح، على شروط حصول أصحاب المهن التجارية على وحدات الإسكان الاجتماعي.

وترصد السطور التالية، شروط حصول أصحاب المهن التجارية على شقق الإسكان الاجتماعي.

شروط حصول أصحاب المهن التجارية على شقق الإسكان الاجتماعي

1ــ تقديم صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية إلى أصحاب المهن والأنشطة الحرفية والتجارية.

2ــ تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمدة توضح صافي الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم.

3ــ تقديم شهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضح بها الأجر التأميني والمهنة أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

وتتمثل الأوراق المطلوبة للحصول على شقق الإسكان الاجتماعى، فى استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بالكراسة) بخط واضح.

إيصال شراء الكراسة وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية، وصورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).

شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان.

بالإضافة إلى أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخلا إضافيا) تفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مؤرخة ومعتمدة.

ويتم تسليم تلك الوحدات السكنية، فى خلال مدة أقصاها 3 سنوات، من موعد الإعلان عن الطرح.