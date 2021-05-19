خبير دولي: تأثيرات السد الإثيوبي تعتمد على إجراءات ملئه

قال البررفيسور آريس جورجاكاكوس، أحد أهم الخبراء في إدارة أحواض الأنهار، إنه من الضروري وجود اتفاق بشأن عملية تنظيم عمل السد الأثيوبي قبل عملية الملء الثاني للخزان، وهذا شيء بالغ الأهمية لأن هناك العديد من الأمور والعديد من الفوائد التي يمكن أن تنتج عن هذا السد، ولكن كل الدول عليها أن تتفق على التشغيل والتخزين، موضحًا أن التأثيرات الخاصة بهذا السد على دول حوض النيل تعتمد على الإجراءات الكلية التي سيتم تطبيقها لتنظيم الملء الثاني وعمل السد.

وأضاف « جورجاكاكوس»، خلال حواره في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «on»، أنه من الضروري للغاية أن يكون السد الأثيوبي محكومًا باتفاقية، فالاستخدامات الاقتصادية والإجتماعية والتبخر يصل إلى نسبة 100% بشكل عملي من مياه النيل، بمعنى أن 100% من مياه النيل يتم استهلاكها في بعض الدول، وهذا معناه أن أي زيادة في استهلاك المياه ستؤثر على الجميع.

وتابع: «هي عمليه حسابيه بسيطة لذلك فمن المهم أن تكون هناك اتفاقية تعمل على الإدارة العادلة لمصادر المياه، فحالياً قدرة تخزين السد الأثيوبي هي عامل مهم وحاسم، يضاف إلى تلك المنظومة النيلية ويمكنه إفادة الجميع وبشكل عام تخزين مياه النيل عنصر هام لإدارته المستدامة نظرا لتباين حجم الفيضان بشكل سنوي أو علي مر السنين»، موضحًا أن فيضان النيل يمر بتغييرات موسمية.

وواصل: «من يونيو حتى سبتمبر وأكتوبر يكون لدينا فيضان كبير، وباقي العام منخفض جدا، لكن خلال السنوات أيضا هناك سنوات يكون فيها الفيضان عاليا جدا يصل إلى أكثر من 100 أو 120 مليار متر مكعب في العام، ثم تأتي سنوات انخفاض كبير في التدفق حتى تصل الكميات إلى مرحلة 40-50 مليار متر مكعب بشكل إجمالي، وأنا أتحدث عن المياه التي تصل إلى مصر، وبالتالي أرى أن التخزين هام جدا لنقل المياه أثناء مواسم الجفاف، ومن خلال وجهة النظر هذه يمكن أن يكون سد النهضة ذو فائدة كبيرة لكن لا يمكن أن ندرك هذه الفائدة بل ربما يكون ضارا في حال عدم وجود تعاون في تنظيم عمل هذا السد خاصة في مواسم الجفاف».