جورجاكاكوس: مصر معرضة للجفاف حتى في عدم وجود السد الإثيوبي

قال البررفيسور آريس جورجاكاكوس، أحد أهم الخبراء في إدارة أحواض الأنهار، إن مصر معرضة للجفاف حتى في عدم وجود السد الإثيوبي، فالسد العالي حمى مصر لفترة طويلة خاصة خلال الثمانينات عندما كان هناك تعاقب لسنوات الجفاف، ولكن لو حدث مثل هذا الجفاف في الوقت الحالي وبسبب زيادة استهلاك المياه وخسارتها بسبب التبخر، فإن مصر ستعاني من نقص المياه.

وأضاف جورجاكاكوس، خلال حواره في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «أون»، أنه إذا تم بناء سد النهضة، واستخدامه بشكل تعاوني وقد أوضحنا من خلال بيانات تفصيلية أنه بإمكاننا أن نقلل من تأثيرات هذا الجفاف، لكن العنصر الحاسم هنا هو أن يتم إدارة هذا السد بشكل تعاوني على أساس إقليمي.

وتابع: «إذا لم نقم بهذا وإذا اختارت إثيوبيا أن تتعامل فقط من منطلق مصالح وأهداف وطنية محلية بدون تقديم دعم لمصر والسودان خلال الجفاف، فإن تأثير الجفاف سيكون أكبر وربما يؤدي إلى انخفاض المياه المخصصة للزراعة في مصر بنسبة 20-25%، وهو تأثير كبير إذا ما إختارت إثيوبيا إدارة السد من خلال منظور خاص دون النظر إلى دول المصب».

وأوضح أن الجفاف الذي حدث في الماضي لن يكون مثل الجفاف الذي سيحدث في المستقبل، لأننا قمنا بإجراء دراسة تفصيلية تقول إن التغيرات المناخية سوف تؤثر على النيل الأزرق والأبيض، وإن التغيرات المناخية ستكون أشد وأطول فيما يتعلق بالجفاف، وبالتالي إذا لم نكن قادرين على التعامل مع الجفاف سابقًا، فإن الجفاف المستقلبي سيكون أسوأ تأثيراً على مصر والسودان وربما إثيوبيا أيضاً، وهنا تأتي أهمية السد الإثيوبي بالنسبة لكل من مصر والسودان ويجب عليهما أن يتأكدا أن هناك استراتجية تعاونية لتنظيم إدارة هذا السد.