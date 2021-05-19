أستاذ مناعة عن احتمالية انتشار السلالة الهندية: لا تحتاج جواز سفر

قال الدكتور وليد والخطيب، أستاذ الميكروبايولوجي والمناعة، إن الفيروسات بطيعتها وجدت لكي تتحور، مشيرا إلى التحورات التي تطرأ على كل الفيروسات وليس فيروس كورونا وحده دائمة ومستمرة، موضحا أن فيروس كوفيد 19 المسبب لكورونا طرأت عليه تحورات كثيرة منذ أن عرفته البشرية، قليل منها فقط هو ما أثار قلق منظمة الصحة العالمية، محذرا في الوقت ذاته من قدرة فيروس كورونا بسلالاته المتحورة على الوصول إلى كل دول العالم، مثلما حدث مع السلالة الصينية في بادئ الأمر.

وأضاف «الخطيب»، خلال مداخلة هاتفية، الثلاثاء، مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن عدد التحورات التي رصدت وأثارت القلق، كانت أربعة تحورات رئيسية أولها حدث في إنجلترا، أو ما عرف حينها بالسلالة البريطانية، ثم شهدت جنوب أفريقيا تحورا آخر، وكذلك بدولة البرازيل، وأخيرا ما التحور الذي حدث بالهند وتسبب في السلالة الهندية أو ما يسمى بالطفرة المزدوجة، نظرا لأنها جمعت بين خاصيتين في غاية الأهمية، وهما سرعة الانتشار بمعدلات أكبر من السلالة التي عرفت في بداية الوباء، بالإضافة إلى قدرة هذه السلالة في مراوغة الجهاز المناعي لجسم الإنسان، وكذلك الأجسام المضادة المكونة سابقا.

وأشار أستاذ المناعة، إلى أن السلالة الأولى من الفيروس التي ظهرت بمدينة ووهان الصينية، كانت قد نجحت في الوصول إلى غالبية دول العالم خلال أيام قليلة من اكتشافها، مؤكدا أن الفيروسات لا تحدها الحدود الدولية ولا تحتاج إلى جوازات سفر لكي تنتقل من دولة إلى أخرى، محذرا من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وإهمالها، لأن هذا معناه أن السلالة الهندية قد تصل إلى مصر، مثلما حدث مع السلالة الصينية.

وأردف أنه ما زال الرهان الرئيسي لغالبية الدول في مواجهة هذا الوباء، يتمثل في وعي مواطنيها ومدى التزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية، بالإضافة إلى العمل على زيادة نسبة المطعمين باللقاحات المضادة لـ كورونا بين مواطني كل دولة ترغب في إنهاء كابوس وباء كورونا بالنسبة لها.