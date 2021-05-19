يوسف ماجد الكدواني يوضح حقيقة إصابة والده بمرض جلدي: «صورة قديمة»

نفى يوسف ماجد الكدواني، حقيقة الصور المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن إصابة والده الفنان ماجد الكدواني بمرض جلدي، مؤكدًا أن هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة.

وأكد يوسف الكدواني، لـ«الوطن»، أن هناك حسابا إلكترونيا عبر موقع «تويتر»، ينتحل صفة والده، ونشر صورة قديمة من كواليس فيلم «تراب الماس»، باعتبارها إصابة حديثة، مؤكدًا أنّ ماجد الكدواني بصحة جيدة ولا يُعاني من أي أزمات صحية أو أمراض جلدية.

وكان الفنان ماجد الكدواني، قد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما انتشرت صور له، وتبدو وكأنها إصابة، ما دفع الدكتور هاني الناظر لإعلانه علاج «الكدواني» في أقرب وقت.

وكتب الدكتور هاني الناظر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلاً: «بالنسبة لحالة الفنان ماجد الكدواني الجلدية والذي قام بنشرها لو في حد من حضرات السيدات والسادة الذين أرسلوا لي بخصوصه يمكنه التواصل معه أرجو أن يخبره الاتصال بي وأنا إن شاء الله أشوفه وأعمل الواجب من عينيا حاضر».