الفنان مجدي صبحي بعد اعتزاله: قرار مريح لي وأنوي الابتعاد عن الأضواء

تحدث الفنان مجدي صبحي، شقيق الفنان محمد صبحي، عن قرار اعتزاله، الذي شغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صباح أمس، بعد أن قرر أن ينهي مسيرته الفنية بيده بعد 40 عاما من التميز والإبداع في أعمال فنية كبيرة ومهمة، قائلًا إنه اتخذ القرار بعد تفكير وتريث ورأى أن ذلك هو الأفضل له.

وأضاف «صبحي»، لـ«الوطن»، أن قراره لا رجعة فيه، خاصة في ظل اختلاف شكل المجال الفني عن ذي قبل، وعدم ملاءمته لشخصيته وطبيعته الفنية، رافضًا تفسير وجهة نظره في الاعتزال، مكتفيًا بما قاله حول حال الفن وأهله.

كما أشار الممثل المصري المعتزل، إلى أنه قرر الابتعاد عن الظهور الإعلامي أيضًا «هفيد الناس بإيه لما أظهر»، لافتًا إلى أن القرار مريح له على المستويين الشخصي والنفسي، وينوي الابتعاد كليًا عن الأضواء.

مجدي صبحي يعتزل الفن نهائيًا

وكتب «صبحي» عبر حسابه بفيس بوك: «أصدقائي زملائي بعد تفكير بهدوء وتركيز كثير قررت..اعتزال الفن نهائيا..بعد احترافي له على مدى 40 عاما قدمت فيه أعمالا محترمة سيتذكرها تاريخ الفن المحترم وكان آخرها مسرحية سيرة حب، صدقوني أنا مش شبه اللي بيتقدم من فن حاليا ولا هما شبهي ولا أنا شبهم».

وأكمل: «أقول هذا وقررت اعتزال الفن لأني لا أنتمي لأي شلة من مخرجين أو منتجين ولا أستطيع أن أقدم تنازلات وأقلل من نفسي وكرامتي وفني ولا استطيع أن أقدم فن..رخيص.. والحقائق أمامي السينما ماتت، الدراما التليفزيونية في انحدار إلا القليل والنادرة منها..المسرح بيطلع آخر نفس وبالعافية».

وتابع: «في النهاية أتقدم بخالص الشكر والعرفان للأساتذة المخرجين والممثلين الكبار.. وأساتذتي بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذين وقفوا بجانبي على مدار 40 عاما فن محترم.. ملحوظة لقد أبلغت صديقي ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي بقرار اعتزالي ولا رجعة نهائيا.. الفن حاليا أصبح مثل فيروس كورونا وسوف أعيش حياة جديدة ومع ذكريات فني المحترم».

واختتم كلامه: «أستودعكم الله..اللهم أحسن خاتمتي بالتقرب إليك أكثر».