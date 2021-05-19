«وفاة واعتزال ومرض غريب».. الشائعات تطارد نجوم الفن في أسبوع

في ظل مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت الشائعات والأخبار الكاذبة، هي الآفة التي يُعاني منها الوسط الفني، فتظهر معلومة مجهولة ويبدأ تداولها ثم تنتشر بشكل واسع في وقت قصير، ما جعل أغلب الفنانين يعانون من محاصرة الشائعات لهم، لا سيما المُتعلقة بحياتهم الشخصية ما بين المرض أو الموت، والتي انتشرت مؤخرًا وبالأخص خلال الـ7 أيام الماضية، وكان آخر ضحاياها الفنان ماجد الكدواني.

شائعة «مرض غريب» في وجه ماجد الكدواني

حالة من الجدل أثارتها صورة متداولة عبر إحدى صفحات السوشيال ميديا، أمس، التي تنتحل صفة «الكدواني»، بعدما زعمت مرضه عن طريق نشر بعض الصور القديمة له، وعلى وجهه طفح جلدي يظهر بشكل كثيف، وتصدر اسم الفنان مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب تلك الصور.

وبعد نشر تلك الصور، علق الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: «بالنسبة لحالة الفنان ماجد الكدواني الجلدية والتي قام بنشرها، لو في حد من حضرات السيدات والسادة الذين أرسلوا لي بخصوصه يمكنه التواصل معه أرجو أن يخبره الاتصال بي وأنا إن شاء الله أشوفه وأعمل الواجب من عينيا حاضر».

حقيقة الأمر أوضحها يوسف ماجد الكدواني، في حديثه لـ«الوطن»، نافيًا صحة تلك الصور، ومؤكدًا أن هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة، وأن هناك حسابا إلكترونيا عبر موقع «تويتر»، ينتحل صفة والده، ونشر صورة قديمة من كواليس فيلم «تراب الماس»، باعتبارها إصابة حديثة، موضحًا أنّ ماجد الكدواني بصحة جيدة ولا يُعاني من أي أزمات صحية أو أمراض جلدية.

«اعتزال وهمي» لـ محمد صبحي

انتشرت شائعات خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد باعتزال الفنان محمد صبحي للفن نهائيا، وذلك عقب ساعات من اعتزال شقيقه الفنان مجدي صبحي، وهو ما نفاه «صبحي»، من خلال «بوست» نشره عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك».

ونشر الفنان محمد صبحي، منشور عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك» قال فيه: «تنويه: هناك حساب مزيف على تويتر ينتحل شخصيتي وينشر أخبارا غير حقيقية ويكتب علي لساني خبر اعتزالي الفن»، مؤكدًا أنه يجهز لعمل جديد حيث قال: «هذه الأخبار كاذبة تماما وأنا الآن في بروڤات مسرحيتي القادمة بإذن الله».

شائعة وفاة مفجعة للفنان سمير غانم

قبل 7 أيام، انتشرت شائعات مفاجئة ومفجعة، بوفاة الفنان سمير غانم، عقب نقله للمستشفى على إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهو ما نفاه الإعلامى رامى رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم.

ونشر «رضوان» على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «يا إخوانا الرحمة من الشائعات إحنا فينا اللي مكفينا أرجوكم ما يتم تداوله غير صحيح والوضع لا يزال حرج».