إصابة 9 أشخاص في مشاجرة بالخرطوش بسوهاج

أصيب 9 أشخاص في مشاجرة بالخرطوش والشوم والعصي بين أبناء عمومة بدائرة مركز طما شمال سوهاج، بسبب خلافات الجيرة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة علي الطرفين، والقبض عليهما، وضبط 2 فرد خرطوش بحوزة شخصين، وتم نقل المصابين لمستشفى أسيوط الجامعي، ومستشفى طما المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبد الحميد ابوموسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة طما بنشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين بناحية دائرة المركز، انتقل مأمور وضباط مباحث المركز، وتمت السيطرة علي الطرفين والقبض عليهما.

وبالفحص تبين أن المشاجرة اندلعت بين كل من، «عبد الرحمن. س. م» 24 سنه عامل، «صلاح. س. م» 27 سنه عامل، مصابان برش خرطوش متفرق بالجسم، «محمد. ا. م» 40 سنه عامل، «محمد. ع. ع» 28 سنه عامل، «أحمد. ح. ح» 29 سنه عامل، مصابين اشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى أسيوط الجامعي، طرف أول.

وطرف ثان «محمد. ا. م» 22 سنه عامل، و«محمد. ع. م» 16 سنه عامل، «وحيد. ا. م» 37 سنه عامل، «عطا. م. ا» 42 سنه عامل، مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقلهم للمستشفي المركزي، والطرفان أبناء عمومه ويقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفى المشاجرة، والتحفظ على 2 فرد خرطوش محلي الصنع، وبسؤال الطرفين تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها، واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كانت بحوزتهم أثناء المشاجرة، ما أدي لإصابة الأول والثاني، بسبب خلافات الجيرة، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.