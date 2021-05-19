أمين مساعد الجامعة العربية يشارك في جلسة أممية غدا دعما لفلسطين

كلف السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، بالمشاركة في جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة تُعقد بنيويورك غدا، لإظهار الالتفاف الدولي حول الفلسطينيين، حيث من المقرر أن يُشارك بالجلسة عددٌ من وزراء الخارجية العرب، ووزراء خارجية لدولٍ ذات تأثير وارتباط بالقضية الفلسطينية.

وأكد مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية، أنّ جلسة الجمعية العامة المُشار إليها تنطوي على أهمية كبيرة، في ضوء عجز مجلس الأمن عن التوافق على مشروع بيان يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة بسبب تصلب الموقف الأمريكي، موضحا أهمية إظهار الإجماع الدولي حول عدالة القضية الفلسطينية، وتحميل إسرائيل مسؤولية التسبب في هذا التصعيد عبر إجراءاتها الاستفزازية المتعمدة في القدس طوال شهر رمضان، والتعبير عن الإدانة لهجماتها العشوائية المتواصلة ضد المدنيين في قطاع غزة.

وتابع المصدر أنّ أبو الغيط سيُشارك اليوم الأربعاء بالجلسة الافتتاحية لاجتماع طارئ يعقده البرلمان العربي لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، مُشيرا إلى أنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من المُقرر أن يلقي كلمة في الجلسة ذاتها.