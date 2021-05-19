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«حياة كريمة» تواصل تنفيذ مشروعاتها بالمنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
12:00 م | الأربعاء 19 مايو 2021
محمد ربيع منسق مبادرة حياة كريمة في المنوفية

محمد ربيع منسق مبادرة حياة كريمة في المنوفية

يواصل العاملون في مبادرة «حياة كريمة»، بالمنوفية،  مشروعات المبادرة بمركزي أشمون والشهداء للانتهاء منها في المواعيد المحددة، حيث يتم العمل في «المدارس، مشروعات مياه شرب، الصرف صحي، رصف الشوارع والطرق الرئيسية، وبناء مجمعات خدمية لخدمة المواطنين بالقرى».

وأكد المهندس محمد ربيع، منسق مبادرة «حياة كريمة»، بالمنوفية، أن العمل يجري علي قدم وساق لتنفيذ مشروعات الدولة لتحقيق أهداف حياة كريمة، مؤكدا أن كل أجهزة الدولة تولي اهتماما كبيرا لهذه المشروعات. 

وأضاف «ربيع»، في تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن العمل يجري علي قدم وساق لبناء 4 مجمعات خدمية وأمنية وصحية وزراعية في كل وحدة محلية بقرى مركزي أشمون والشهداء ضمن المبادرة.

وأوضح أن المجمع الخدمي سيضم وحدة محلية ومجموعة الخدمات التي تقدم للمواطنين في المدن، والمجمع الزراعي يشمل جمعية زراعية ومنافذ بيع اللحوم والمواد الغذائية، والمجمع الصحي سيضم وحدة صحية أو مركز صحي ووحدة إسعاف، والمجمع الأمني سيضم نقطة شرطة وسجل مدني ونقطة إطفاء.

ولفت إلى أن العمل يسير بصورة جيدة في كل المشروعات في إطار الحرص علي تنفيذها بالمواصفات القياسية وفي المدة الزمنية المحددة للمشروعات والتي لن تزيد عن 18 شهرا، موضحا أنه يتم بناء 56 مدرسة جديدة في مركزي الشهداء وأشمون بواقع 14 مدرسة بمركز الشهداء، و42 مدرسة بمركز أشمون، بالإضافة إلي تطوير مدارس أخري قائمة .

 

ووجه «ربيع»، الشكر لكل الجهات المساعدة في تنفيذ مشروعات حياة كريمة المتنوعة بمحافظة المنوفية في المرحلة الأولي والتي تشمل مركزي الشهداء وأشمون. 

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