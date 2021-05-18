إجتماع طارئ بجامعة المنوفية لمناقشة الاستعدادات لامتحانات نهاية العام

عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، جلسة طارئة لمجلس إدارة الجامعة «أونلاين»، مع نواب رئيس الجامعة والأمين العام وعمداء الكليات لمتابعة سير العمل بالكليات وآخر الاستعدادات لامتحانات نهاية العام الجامعى الحالي.

وناقش «مبارك»، سير امتحانات الميد تيرم وسبل تطبيقه بمختلف الكليات ووضع مقترحات لعرضها على المجلس الأعلى للجامعات لاتخاذ القرار النهائى بشأنها .

تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية خلال الإمتحانات في المنوفية

وشدد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية ومراعاة الضوابط العامة فى وضع الجداول وتقليل نسب تواجد الطلاب بالمدرجات والتنسيق بين الكليات المتواجدة فى أماكن متقاربة لمنع التكدس، مؤكدا على متابعة المحاضرات النظرية «أونلاين»، للإنتهاء من المقررات .

إجتماع اللجنة القومية للتنمية المستدامة والحوكمة

علي صعيد مختلف، شارك الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، قبل عدة أيام، فى الاجتماع الأول للجنة الاستشارية للشبكة القومية للتنمية المستدامة والحوكمة، وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة منها التعريف بأهداف اللجنة القومية للتنمية المستدامة والحوكمة، وعرض الخطة التنفيذية الحالية والمعتمدة، والتعريف ببرنامج الشبكات القومية العلمية، والتعاون بين جميع الجهات المعنية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وأكد «مبارك»، أن خطة جامعة المنوفية الاستراتيجية التي وضعتها مؤخرا تتماشى واستراتيجية الدولة المصرية 2020/ 2030 ورؤية مصر للتحول الرقمى والتطور التكنولوجى وتعظيم استثمار الإمكانيات والقدرات، ودعم الإرادة السياسية لتطوير نظم التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي .