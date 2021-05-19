رئيس التحرير

محمود مسلم

«تعليم المنوفية» تعلن نتيجة المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية بلجنة القيادات

كتب:

إبراهيم الديهي
11:43 ص | الأربعاء 19 مايو 2021
الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية

الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، نتيجة المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية بلجنة القيادات للعام الدراسي الحالي، وذلك بحضور مديري إدارات تنسيق التعليم العام والفني والابتدائي بديوان المديرية.

وصرح الدكتور أحمد سويد مدير مديرية التعليم بالمنوفية، في بيان لمديرية التربية والتعليم، أنه تنفيذا لتوجيهات معالي اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، وتم إرسال النتيجة لجميع الإدارات التعليمية للتنفيذ حرصا على استقرار العملية التعليمية .

سويد يتفقد المكاتب الإدارية بمديرية التعليم بالمنوفية 

على صعيد مختلف، تفقد أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، يرافقه هاني عنتر وكيل المديرية، المكاتب الإدارية للإدارات النوعية بديوان المديرية لمتابعة انتظام العاملين والاطمئنان على تقديم الخدمات للجماهير.

واطمأن مدير المديرية أثناء الجولة التي رافقه خلالها إسلام خطاب مسؤول الأمن بالديوان على الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة الطبية للعاملين والجماهير المترددة على منافذ تقديم الخدمة بالديوان للوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.

تعليم المنوفية تعلن أسماء الطلاب المقبولين في المدارس اليابانية

ونشرت أمس الثلاثاء، مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أسماء الطلاب المقبولين «بشكل مبدئي» بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2021/2022 والذين تقدموا للالتحاق بالمدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم والمدرسة المصرية اليابانية بقويسنا.

وأوضحت وحدة المدارس المصرية اليابانية بالوزارة، أنه سيتم التواصل مع أولياء الأمور هذا الأسبوع لإبلاغهم بموعد المقابلات الشخصية، والتي ينبغي اجتيازها للانضمام للمدارس، وسيتم الإعلان عن المقابلات في المدارس الجديدة تباعًا خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من مقابلات المدارس التي كانت تعمل خلال السنوات الماضية. 

اقرأ المزيد:

تموين المنوفية: وفرنا 811 طن دقيق مدعم خلال إجازة عيد الفطر

صحة المنوفية: استقرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا وإقبال علي اللقاح

بلافتات وزي فلسطيني.. أطفال المنوفية يدعمون القضية الفلسطينية «صور»

إجتماع طارئ بجامعة المنوفية لمناقشة الاستعدادات لامتحانات نهاية العام

مجلس الدولة يلغي قرار رئيس جامعة المنوفية بمجازاة أستاذ جامعي

محافظ المنوفية يقدم كحك العيد هدية لمصابي كورونا والأطقم الطبية

محافظ المنوفية يوزع كحك العيد والعيدية على «تربية البنات» بسرس الليان