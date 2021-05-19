«تعليم المنوفية» تعلن نتيجة المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية بلجنة القيادات

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، نتيجة المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية بلجنة القيادات للعام الدراسي الحالي، وذلك بحضور مديري إدارات تنسيق التعليم العام والفني والابتدائي بديوان المديرية.

وصرح الدكتور أحمد سويد مدير مديرية التعليم بالمنوفية، في بيان لمديرية التربية والتعليم، أنه تنفيذا لتوجيهات معالي اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، وتم إرسال النتيجة لجميع الإدارات التعليمية للتنفيذ حرصا على استقرار العملية التعليمية .

سويد يتفقد المكاتب الإدارية بمديرية التعليم بالمنوفية

على صعيد مختلف، تفقد أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، يرافقه هاني عنتر وكيل المديرية، المكاتب الإدارية للإدارات النوعية بديوان المديرية لمتابعة انتظام العاملين والاطمئنان على تقديم الخدمات للجماهير.

واطمأن مدير المديرية أثناء الجولة التي رافقه خلالها إسلام خطاب مسؤول الأمن بالديوان على الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة الطبية للعاملين والجماهير المترددة على منافذ تقديم الخدمة بالديوان للوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.

تعليم المنوفية تعلن أسماء الطلاب المقبولين في المدارس اليابانية

ونشرت أمس الثلاثاء، مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أسماء الطلاب المقبولين «بشكل مبدئي» بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2021/2022 والذين تقدموا للالتحاق بالمدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم والمدرسة المصرية اليابانية بقويسنا.

وأوضحت وحدة المدارس المصرية اليابانية بالوزارة، أنه سيتم التواصل مع أولياء الأمور هذا الأسبوع لإبلاغهم بموعد المقابلات الشخصية، والتي ينبغي اجتيازها للانضمام للمدارس، وسيتم الإعلان عن المقابلات في المدارس الجديدة تباعًا خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من مقابلات المدارس التي كانت تعمل خلال السنوات الماضية.