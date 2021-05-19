أحزان أبناء نادية العراقية على رحيل والدتهم: «حضنها وحشنا»

حالة من الانهيار يعيشها أبناء الفنانة الراحلة نادية العراقية، التي وافتها المنية يوم الأحد الماضي، حيث نشرت ابنتها مي محروس صورة تجمعها بوالدتها الراحلة عبر حسابها على موقع «فيس بوك»، ونعتها بكلمات مؤثرة.

وقالت مي: «يارب حضنها وحشني وكان بيهون عليا كتير، يا رب ارحمها و صبرني على فراقها، خلاص مش هحضنك ولا هشم ريحتك ولا هشوف ضحكتك إلا في ذكريات يا ماما، كنتي جميلة وحنونة ومبهجة وصاحبة قريبة، وهتفضلي دايماً بنفس الصورة في خيالي.. بحبك يا فتوني ووحشتيني أوي يا نور عيني».

بينما عبر ابنها أدهم محروس عن مشاعر الحزن الشديد بعد وفاتها، قائلا عبر حسابه على «فيس بوك»، «أنا راضي بحكمتك يارب العالمين وراضي بقضائك، بس أنا مكنتش عارف إن الفراق صعب أوي كده، أنا مش مصدق كل اللي حصل، ومش عارف اعبر عن إحساسي ولا اللي جوايا، مش مصدق إن ماما كده خلاص، مش مصدق إني مش هشوفها ولاهسمع صوتها ولا هحس بأيديها علي رأسي تاني».

وتابع: «يارب دي هي كانت مصدر قوتي في الدنيا، دي كانت الطيبة والضحكة والرزق والفرحة والطبطبة والحنية والثقافة والذوق، دي كانت الدنيا يارب، أنا مش مصدق أن أخر شيله شيلتها لأمي كانت لقبرها».

ورحلت الفنانة نادية العراقية بعد فترة قضتها في العناية المركزة بسبب تدهور حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد وتبعاته على مدار الأسبوعين الماضيين، حتى جرى وضعها على جهاز التنفس الصناعي بعد إصابتها بالتهاب رئوي حاد.

وقررت عائلة الفنانة الراحلة تأجيل العزاء بسبب الظروف الصحية المرتبطة بجائحة كورونا، على أن يتم إقامته في ذكري الأربعين، وفقا لما نشرته ابنتها مي حلمي، قائلة: «نظرا للظروف الصحية التي تعصف بالوطن نتيجة جائحة كورونا، وتنفيذا للأوامر الصحية فقد تقرر اقتصار العزاء على العائلة بالإسكندرية مع مراعاة ظروف التباعد».وأضافت: «على أن يقام للمرحومة أربعينية في مكان بالقاهرة سيحدد ويعلن عنه بوقت كاف لتلقي واجب العزاء في المرحومة نادية العراقية ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم».