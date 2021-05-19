رئيس جمعية الخضر بدمياط لـ«الوطن»: بطيخنا سليم ولا صحة لشائعات التسمم

قال حامد شاهين، رئيس شعبة الخضر والفاكهة بمحافظة دمياط، إن هناك نحو 2000 فدان أراضي زراعية مزروعين بطيخ بقرى «الركابية وجمصة وأم الرضا وأرض الجبل»، مؤكدا في تصرحات خاصة لـ«الوطن» أنه لا صحة للشائعات التي ترددت حول تسبب البطيخ مؤخرا في حالات تسمم أو إصابة بـ«الكانسر».

وتابع حامد شاهين: «كلنا بنأكل البطيخ اللي بنزرعه ومفيش حد فينا اتسمم، كان أولى نتسمم احنا لو البطيخ مش سليم».

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ولفت «شاهين» إلى أنه حال زيادة المبيدات كما يردد البعض سيؤدي ذلك لتلف المحصول، ولن يكون هناك إنتاج، مشيرا إلى تراجع مساحة البطيخ المزروعة هذا العام بسبب تغيير المناخ؛ حيث يحتاج المحصول لمناخ حار، وكان من المتوقع زراعة 3000 فدان.

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ونفذ المهندس سميح عبدالسميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، وقيادات المديرية، جولة على زراعات المانجو القائمة على نظم الري الحديث بناحية السنانية في المحافظة، وقد تلاحظ نسبة العقد العالية لالتزام المزارعين بالتوصيات الفنية.

وأكد «عبدالسميع» وجود توجه ملحوظ من قبل المزارعين لهذا الشأن ناتج عن التحركات التوعوية المتبعة بنطاق المحافظة، فور توجيهات القيادة السياسية للاهتمام بملف الري واتباع سياسات ترشيد استهلاك المياه في الأنشطة الزراعية، مع تعظيم قيم الإنتاج الزراعي؛ إذ وصلت المساحات التي تطور نظم الري بها إلى مساحة 6001 فدان تقريبا لعدد 3556 مزارعا، بالإضافة إلى استقبال 135 طلب تحويل لنظم الري الحديث بمساحة 726 فدانا تقريبا.

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