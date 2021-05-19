محافظ أسيوط يعتمد المخطط التفصيلي لـ 22 قرية بمركزي أبوتيج والقوصية

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المخطط التفصيلي لـ 22 قرية بمركزي القوصية وأبوتيج والمخطط الاستراتيجي لمدينتي أبوتيج والفتح تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة واعتماده من رئاسة مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية والعمل به فوراً. وأشاد المحافظ في بيان، اليوم، بالجهود المبذولة من أعضاء ومهندسي الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة للانتهاء من هذه المخططات بالتعاون مع الجهات المعنية بهذا الشأن.

وقال محافظ أسيوط إنه تم اعتماد المخطط التفصيلي لـ 18 قرية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية و4 قرى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج فضلاً عن اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينتي أبو تيج والفتح موضحاً أن هذه المخططات التفصيلية والاستراتيجية جاءت تسهيلاً على المواطنين لاستصدار التراخيص المطلوبة للبناء وزيادة عرض الشوارع والطرق الداخلية لتكون قادرة على استيعاب الكثافة المرورية المتزايدة خلال السنوات القادمة وتحديد الإستعمالات الخدمية المقترحة للمنفعة العامة حتى سنة الهدف عام 2027 ومنها مشروعات البنية الأساسية والاستثمارية والخدمية مثل «التعليم ، الصحة ، مراكز الشباب ، قصور الثقافة».

ولفت إلى أن المخططات تحدد خطوط التنظيم والسماح بإمكانية إعداد مشروعات التقاسيم ما يساهم في تحقق وتنفيذ الخطة التنموية فضلاً عن الحفاظ على الرسوم القانونية المستحقة للدولة والقضاء على البناء العشوائي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.

وطالب بالانتهاء من باقي المخططات التفصيلية في أسرع وقت ممكن ووفقاً للاشتراطات الفنية والقانونية المنظمة لذلك مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة المعوقات والعقبات التي قد تحول أمام تنفيذ ما تم اعتماده من مخططات استراتيجية وتفصيلية على أرض الواقع بما يطابق القوانين العامة ويلائم التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والأوضاع المحلية والكثافة السكانية والوضع العمراني القائم والاحتياجات الحالية والمستقبلية