صبي يفقأ عين طالب في الدقهلية لخلاف على سعر «حدايد وبويات»

فقد طالب بالصف الأول الإعدادي إحدى عينيه بقرية «النسايمة»، مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، إثر تعرضه للضرب من قبل طالب آخر، بـ«مفك» في عينه، على خلفية حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة لخلاف على أسعار حدايد وبويات في المحل الذي يعمل به الطالب المصاب.

وأسفرت الواقعة عن إصابة الطالب بجرح قطعي نافذ في قرنية العين اليمنى وآخر بصلبة ذات العين وخروج عدسة العين، وتم تحويله إلي مستشفى الرمد بالمنصورة لعلاجه، وتمكنت مباحث مركز المنزلة من القبض علي الطالب المتهم الذي اعترف بارتكاب الواقعة.

وصول الطالب لمستشفى الرمد بالمنصورة مصاب بفقأ عينه

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة لمأمور مركز شرطة المنزلة من مستشفى الرمد بالمنصورة بوصول المدعو «رجب محمد المرسي المرسی»، 13 سنة، طالب بالصف الأول الإعدادي، ومقيم بقرية « النسايمة»، دائرة المركز، مصابا بجرح قطعي نافذ في قرنية العين اليمنى وآخر بصلبة ذات العين وخروج عدسة العين إدعاء تعدي من آخرين.

الطفل يدلي بتفاصيل إصابته بفقأ العين

انتقل ضباط مركز المنزلة إلي مكان الواقعة، وبالفحص وسؤال المصاب اتهم المدعو «أحمد.أ.س.»، 14 سنة، طالب بالصف الثاني الإعدادي، مقيم بذات القرية بالتعدي عليه بالضرب بمفك وإحداث إصابته، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة لخلاف على أسعار بعض السلع حال عمل المصاب في محل حدايد وبويات ملك خال المتهم المدعو «محمد م. ع.»، الكائن بذات القرية.

بتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكنت مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته، في محضر الشرطة، اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3623 لسنة 2021 جنح مركز المنزلة، وجارى العرض على النيابة العامة .