حظك اليوم الأربعاء 19-5-2021 برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الأسد بالأناقة وخفة الظل، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك بالبلاغة والحضور، تكلم بشجاعة فرأيك اليوم يسهم في توضيح أمور.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

تنجح اليوم في أن تجعل من تحبهم ويحبونك يعجبون بك ويتحمسون لآرائك.

مشاهير برج الأسد

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 16 أغسطس.