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حظك اليوم الخميس 20-5-2021 برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:16 ص | الخميس 20 مايو 2021
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

يخلص مواليد برج الجدي بصورة كبيرة جدا لشركاء حياتهم وفي علاقاتهم وصداقاتهم بالآخرين، وهي أحد مميزات مواليد هذا البرج، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ وتجد نفسك محاطا بالداعمين والمخلصين من كل جانب وتحقق تطورا، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات.. قد تقضي اليوم أوقات ممتعة مع الأحباب والأصدقاء، فقط ابتعد عن الاستفزاز.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الشاعر الراحل صلاح چاهين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 ديسمبر.

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