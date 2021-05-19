رحلة الموت بـ«وادي طلاح».. 3 أطفال يلقون حتفهم غرقاً في بحيرة جبلية

لم يتوقع أحد أن يغرق ثلاثة أطفال من عائلة واحدة، في بركة مياه خلفتها السيول والأمطار، ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و13 سنة، ذهبوا للهو والاستحمام في البحيرة الجبلية المجاورة لمزرعة عائلتهم «أبو كريشان» في سانت كاترين، وفقاً لما ذكرته بعض المصادر، وهناك من يقول إنهم ذهبوا لجمع الحبق والزعتر وبعض الأعشاب البرية التي تشتهر بها المدينة.

روايات مختلفة لكن الحقيقة واحدة، وهي غرق ثلاث زهور من أبناء مدينة لم تعرف مثل هذا الحادث من قبل، بل عهدوا البحيرات الجبلية مصدر خير دائماً لهم، فمنها يشرب الأهالي، ويسقون الزروع، وترتوي الحيوانات، ويستغل البعض وجود البحيرات ويستحمون فيها، كأنها شاطئ، خاصةً أن مدينة سانت كاترين محرومة من الشواطئ.

موقع مدينة سانت كاترين

وقال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة ترتفع عن مستوى سطح البحر بنحو 1500 متر، وتضم أعلى قمة جبلية، وهي جبل سانت كاترين بارتفاع 3000 متر، كما أنها تضم العديد من الوديان، يزيد عددها على 100 وادي، أشهرها أودية الراحة والأربعين.

وأوضح رئيس المدينة أن سانت كاترين تقع في قلب جنوب سيناء، على بعد 300 كيلومتر من قناة السويس، وتبلغ مساحتها 5130 كيلومتراً مربعاً، وتشتهر المدينة بالسياحة الدينية وسياحة السفاري وتسلق الجبال، ويوجد بها دير سانت كاترين وجبل موسى ومقام النبي هارون، وغيرها من الأثار الدينية، كما يوجد بها العديد من المشروعات السياحية الكبرى، وتعتبر أكبر محمية طبيعية في جمهورية مصر العربية من حيث المساحة.

رحلة الموت إلى «وادي طلاح»

يقع «وادي طلاح» بين جبلين، بجوار وادي الراحة، ويتميز بوجود الأعشاب والنباتات الطبية، والتي تكون مصدر رزق للسكان، وأشهر النباتات الطبية به هي الحبق والزعتر والمرمرية، يستقبل الوادي سنوياً كمية كبيرة من مياه الأمطار، التي تعمل على تكوين بحيرات طبيعية، تكون مصحوبة بطبقة من الطفلة البيضاء، وهي نوع من طمي الجبال.

هذا الوادي الضيق، يوجد به العديد من المزارع الخاصة بالأهالي، وشهد هذا الوادي أمس الثلاثاء، حادثاً مروعاً، اهتزت له المدينة، بل اهتزت له المحافظة بأكملها، حيث لقي ثلاثة أطفال مصرعهم غرقاً في إحدى البحيرات الجبلية في ذلك الوادي.

روايات تقول إن الأطفال ذهبوا لجمع الاعشاب والنباتات الطبية، ثم توجهوا للسباحة في البحيرة دون علم أهلهم، وتعرض طفلان للغرق عقب نزولهما مياه البحيرة، وحاولت الطفلة الثالثة إنقاذهما فغرقت هي الأخرى، وعثر الأهالي على جثثهم بعد أن غابوا فترة طويلة من الصباح، وتحولت المدينة إلى سرادق عزاء، لفقد ثلاث زهور من أبناء سانت كاترين.

تلقى اللواء أحمد الألفين، مدير أمن جنوب سيناء، إخطاراً من اللواء محمد العناني، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بوقوع حادث غرق 3 أطفال، بالقرب من «وادي طلاح»، التابع لمدينة سانت كاترين، في بحيرة بين جبلين تبعد عن المدينة نحو 5 كيلومترات، وأسفر الحادث عن غرق كل من «سعيد حميد سالم»، 11 سنة، و«موسى فتيح موسى فتيح»، 12 سنة، وشقيقته «صابرين فتيح موسى فتيح»، 13 سنة، حيث قام الأهالي بتشييعهم إلى مثواهم الأخير، وسط حالة من الحزن.