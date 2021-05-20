بداية من أول مايو الجارى، تم الإعلان عن التطبيق التجريبى لاإشتراطات البناء الجديدة، داخل عدد من الأحياء والمدن، على أن يبدأ التطبيق الرسمى أول يوليو المقبل.

وتزامنا مع ذلك، هناك عدد من الأسئلة التى تدور داخل أذهان عدد من المواطنين الراغبين فى عمليات البناء، بعد توقفها لشهور عدة.

ومن ضمن تلك الأسئلة، السؤال حول هل تختلف رسوم بيان صلاحية الموقع باختلاف مساحة قطعة الأرض؟

ووفقا لاشتراطات البناء الجديدة، جاءت الإجابة، حيث إن رسوم بيان صلاحية الموقع، تبلغ 114 جنيها، لمساحات قطع الأراضى حتى 120 متر للقرية والمدينة.

بينما تبلغ رسوم بيان صلاحية الموقع 200 جنيها، لمساحات الأراضى أكثر من 120 متر للقرية والمدينة.

وتحل اشتراطات البناء الجديدة محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة.

وتحظر اشتراطات البناء الجديدة، البناء التام في المناطق ذات كثافات شديدة الارتفاع، وحظر جزئي في المناطق ذات الكثافة من متوسطة إلى مرتفعة، والسماح بالبناء وفقًا للاشتراطات المعلنة، بما ينظم العملية فيها.

ولا تسرى اشتراطات البناء الجديدة على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، كما ﻻ تسرى على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويتمثل إصدار تراخيص البناء، وفقا للاشتراطات الجديدة، لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة.

وتضمن الرخصة تفعيل دور اتحاد الشاغلين وضمان الحوكمة الكاملة لمنظومة استخراج تراخيص البناء، وسيتم ميكنة المنظومة في كل محافظات مصر.

أما شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين، أما المدة اللازمة لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل التنفيذ، هى 60 يوما.

ووفقا لتراخيص البناء الجديدة، يجب توفير جراج في كل عقار أو مبنى، بالإضافة إلى منح وزارة الزراعة سلطة تنفيذية لإزالة المباني خارج الحيز العمراني، ويبلغ الحد الأدنى لقطعة الأرض داخل حيز مساحة البناء 200 متر ولا تقل عن ذلك، ولا تزيد نسبة البناء على 40% من الأنشطة الخدمية.