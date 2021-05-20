بداية من 100 جنيه.. إزاي تستثمر عيدية ابنك في البنوك؟

دائما ما تفكر الأمهات في إدخار عيدية أطفالهن لإدخارها لهم، وهو ما يوفره عدد من البنوك من خلال فتح حساب توفير حتى وإن وصلت العيدية لـ100 جنيه.

وتتيح عدد من البنوك حسابات توفير للشباب بداية من سن 16 سنة، وبحد أدنى يبدأ من 100 جنيه لفتح الحساب، دعمًا لهذه الفئة العمرية للتعامل مع القطاع المصرفي، كما أنها تمنحهم عددا من الجوائز، تستعرضها «الوطن» في التقرير التالي:

بنك مصر

يتيح بنك مصر حساب توفير الشباب بحد أدنى 500 جنيه، وعائد يصل إلى 5.25% بدوريات صرف متنوعة.

تفاصيل الحساب

- الحد الأدنى لفتح الحساب: 500 جنيه.

- يصرف العائد للمبالغ من 500 جنيه وحتى 20 ألف جنيه، وما يزيد عن 20 ألف جنيه يحتسب وفقًا لشرائح حسابات التوفير العادية.

العائد يصرف كالتالي: من 500 جنيه – 20 ألف جنيه: «4.75% شهري، 5% ربع سنوي، 5.125% نصف سنوي، 5.25% سنوي».

التعمير والإسكان

يقدم بنك التعمير والإسكان حساب التوفير الشباب ذو الجوائز لمن هم أقل من 21 سنة بحد أدنى 100 جنيه لفتح الحساب، كما يقدم الحساب العديد من الجوائز.

تفاصيل الحساب

- الحد الأدنى لفتح الحساب: 100 جنيه مصري.

- يصدر الحساب باسم الطفل أو الشاب (أقل من 21 عامًا).

الفائدة على حساب التوفير ذو الجوائز:

- من 1000 : 10000 جنيه 1.75%.

- من 10000 : 100000 جنيه 3.5%.

- من 100000 : 1000000 جنيه: 4.5%.

- من مليون جنيه فأكثر: 5.5%.

- إمكانية الحصول على جوائز عينية ونقدية عديدة منها:

- الجائزة الأولى شقة قيمتها 200000 جنيه، ويمكن صرف الجائزة نقدًا.

- الجائزة الثانية مقدم وحدة سكنية قيمته 100000 جنيه، ويمكن صرف الجائزة نقدًا.

- الجائزة الثالثة مقدم وحدة سكنية قيمته 50000 جنيه، ويمكن صرف الجائزة نقدًا.

- المئات من الجوائز النقدية الأخرى تتراوح قيمتها بين 250 : 1500 جنيه.

بنك قناة السويس

ويتيح بنك قناة السويس حساب الصغير للقصر أقل من 21 عامًا بحد أدنى 5000 جنيه.

تفاصيل الحساب

- الحد الأدنى لفتح الحساب: 5000 جنيه.

- العائد: 6.75% سنويًا.

- دورية صرف العائد: يصرف ربع سنويًا.

- يمنح الحساب جائزة إضافية قيمتها 1% فوق العائد المحقق خلال العام المعلن من البنك.

البنك الزراعي

يقدم البنك الزراعي المصري حساب المدخر الصغير للأطفال والشباب بحد أدنى 100 جنيه لفتح الحساب، ومعدل عائد يصل إلى 7% سنويًا.

تفاصيل الحساب

- الفائدة: 7% سنويًا.

- دورية الصرف: ربع سنوي.

- الحد الأدنى لفتح الحساب: 100 جنيه.

المصرف المتحد

كما يتيح المصرف المتحد حساب التوفير «أجيال» للشباب، بداية من 14 سنة وبحد أدنى يبدأ من 1000 جنيه.

تفاصيل الحساب

- الحد الأدنى لفتح حساب توفير أجيال: 1000 جنيه.

- الحد الأدنى للسن لفتح حساب أجيال 14 سنة والحد الأقصى 25 سنة.

- دون مصاريف فتح حساب.

- الحصول على عائد تقليدي أو إسلامي متوافق مع أحكام الشريعة.

- يحتسب العائد على الحد الأدنى لرصيد الحساب خلال الشهر، ويتحدد معدل العائد وفقًا لنوع الحساب كالتالي:

العائد الشهري حساب توفير «أجيال» التقليدي 7.25%.

العائد الشهري حساب توفير «أجيال» يصل إلى 7%.

بنك عوده

كما يمنح بنك عوده حساب التوفير للشباب Bosses من سن 11 - 21 سنة؛ إذ يوفر حساب الشباب (Youth) مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية مع مميزات إضافية عديدة بحد أدنى 500 جنيه، وبمعدل عائد يصل إلى 5.25%.

تفاصيل الحساب

- الحد الأدنى لفتح الحساب: 500 جنيه.

- السن: من بين عمر 16 سنة وحتى 21 سنة.

- الرسوم الشهرية: 10 جنيهات.

- معدل الفائدة السنوي: 5.25% تصرف ربع سنويًا.

البنك الأهلي

واخيرا يمنح البنك الأهلي المصري حساب توفير المدخر الصغير ذو الجوائز للقصر بحد أدنى 1000 جنيه لفتح الحساب، مجانًا ودون أي مصاريف.

تفاصيل الحساب

- يمكن فتح حساب مشترك (باسم أكثر من شخص).

- يتمتع رصيد الحساب في حدود مبلغ 30000 جنيه بعائد مميز.

- أسعار الفائدة: يصرف العائد سنويًا وفقًا للشرائح التالية:

من 3001 - 30,000 جنيه: 5.25%.

من 30001 - 50,000 جنيه: 4.25%.

من 50001 - 100000 جنيه: 3.25%.

أكثر من 100 ألف جنيه: 3%.

جوائز حساب توفير المدخر الصغير ذو الجوائز من البنك الأهلي

لكل 100 جنيه برصيد الحساب بحد أقصى 30000 جنيه فرصة واحدة لدخول السحب الدوري على جوائز كبرى 3 مرات سنويًا أشهر (يناير، يوليو، أكتوبر) على الجوائز الآتية:

جائزة أولى 60000 جنيه مصري.

جائزة ثانية 30000 جنيه مصري.

3 جوائز قيمة كل منها 10000 جنيه مصري.

لكل 100 جنيه فرصة واحدة لدخول السحب الشهري دون حد أقصى على الجوائز الآتية:

3 جوائز قيمة كل منها 5000 جنيه.

5 جوائز قيمة كل منها 1000 جنيه.

40 جائزة قيمة كل منها 500 جنيه.

100 جائزة قيمة كل منها 100 جنيه.