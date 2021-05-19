احتجاز طالب وعامل نشرا فيديو فاضح لطالبة على علاقة بأحدهما بالدقهلية

قررت النيابة العامة في السنبلاوين بمحافظة الدقهلية احتجاز طالب وعامل على ذمة تحريات المباحث، بعد تحرير محضر ضدهما من طالبة بالثانوية العامة وعمها، يتهمانهما بنشر مقطع فيديو إباحي للفتاة، يظهر أجزاء حساسة من جسدها، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحصل عليه أحدهما منها لارتباطه بها عاطفياً، إلا أن الفيديو وصل إلى صديق له، وبدأ في ابتزاز الطالبة، إلا أنه نشره علي حساب وهمي على موقع التواصل الاجتماعي، ثم عاد ليحذفه بعد دقائق من نشره.

الطالبة تدلي بأقوالها أمام النيابة العامة

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الطالبة «فاطمة هـ.هـ.»، 18 سنة، طالبة بالصف الثالث الثانوي العام، وأكدت أنها ارتبطت عاطفياً بالمدعو «محمود أ. م.»، 19 سنة، طالب بالمدرسة الثانوية الزخرفية بالسنبلاوين، ومقيم بقرية «الشعالة»، دائرة المركز، وهو صديق المشكو في حقه الثاني، ويدعي «يوسف م. ع.»، 21 سنة عامل، وأنها قامت بتصوير مقطع فيديو بإرادتها وأرسلته للشاب الذي ارتبطت به عاطفياً، إلا أنه قام بإرساله إلى صديقه، واتهمتهما بالتشهير بها.

الطالبة تحكي للنيابة كيف وصل الفيديو إلى العامل لابتزازها به

وأشارت الطالبة إلى أنه بمجرد وصول مقطع الفيديو، والذي يظهر أجزاء حساسة من جسدها، إلى المتهم الثاني، بدأ في ابتزازها به، وتهديدها بنشره على موقع «فيسبوك»، من خلال صفحة وهمية باسم «رجب م.»، إلا أنه عندما رفضت الانصياع لمطالب المتهم، قام بنشر الفيديو على الصفحة لمدة 5 دقائق وقام بغلق الصفحة عقب ذلك.

وتمكنت وحدة مباحث السنبلاوين من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما، في محضر الشرطة، اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4454 لسنة 2021 إداري مركز السنبلاوين، للعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، حيث أمرت بحبس المتهمين على ذمة تحريات المباحث.

بداية البلاغ

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقي إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، بتحرير كل من «وليد هـ. م.»، إداري بجامعة الأهرام الكندية بالجيزة، وابنة شقيقه «فاطمة هـ. هـ.»، 18 سنة طالبة بالصف الثالث الثانوي، محضر اتهما فيه المدعو «يوسف م. ع.»، 21 سنة، عامل، بابتزاز الثانية بمقطع فيديو لها يظهر أجزاء حساسة من جسدها، وتهديدها بنشره على موقع التواصل الإجتماعي، واتخذت مباحث المركز الإجراء القانوني للقبض على المبلغ عنهما.