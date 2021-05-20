بعد أزمتها مع السقا وكرارة.. مها أحمد تبكي على موال «عودت نفسي» (فيديو)

دخلت الفنانة مها أحمد في نوبة بكاء خلال استضافتها المطرب الشعبي سمسم شهاب، الذي كان ضيفها الحلقة السابقة في برنامجها «تفاحة مصرية»، على قناة «الشمس»، أثناء غناء الأخير موال «عودت نفسي»، الذي يتناول قسوة الحياة وغدر الناس.

مشكلة مها أحمد وأمير كرارة والسقا

وكانت مها احمد هاجمت منذ أيام الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة بمنشور عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، قائلة: «عوضي على الله، دى الجملة اللي دايما بقولها لما أتصدم في أشخاص، الحكاية يا سادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوتة لسه ألف باء تمثيل، واديتهم على قفاهم وركبت عليهم، إلى أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل، وهما راضيين رغم إن طول عمرهم مبيعملوش كده مع أي زميلة لهم أقربها أنا».

وأضافت: «النجم الأولاني بيني وبينه عيش وملح وزمالة، رشحت في مسلسل بطولته وكان بيقنعني بدور ولما وافقت بعتولي دور تاني معرفوش، دور متعملوش واحدة مبتدئة، المفروض أنه عارف قيمتي الفنية وعارف إنى إضافة له، اتهرب مني وموقفش جنبى وباعني رغم إن الكل عارف إنى زي أخته.. ندل».

وتابعت مها أحمد: «التاني كان في بداياته يتمنى يسلم عليا ويقولى يا أستاذة، نزلت من نفسي وقلتله مش هنشتغل مع بعض ما هي الحوجة مرة، رد وقالي الدور بينادي صاحبه طبعا محكلكوش قد إيه ندمت نفسى وعشت أسود أيام حياتي عياط واكتئاب وقلت عوضى عليك يا رب».

وأشارت الفنانة، إلى أنه «تمر الأيام والاتنين يعملوا ويتجمعوا مع بعض في مسلسل واحد (على عينهم طبعا) ويمثلوا وحش قوي تمثيل الكفار وطلعوا كمان مبيقروش اللى بيمثلوه وربنا يركب عليهم بنوتة سنة أولى تمثيل وخبرة، ويتحول المسلسل والدعاية الدراما كاملة لصالحها وهما (مخدماتية للأستاذة)».

واختتمت: «يمهل ولا يهمل، ابدأوا من جديد يا أوفر تمثيل ياللى مبتقروش يا كومبارس جنب النجمة، نصيحة بلاش تتشطروا على اللى كان بينكم وبينهم عيش وملح، بلاش تتشطروا على أساتذتكوا، عوضنا على الله، يا رب ما تحوجنا لحد حتى ولو كان أقرب الناس لينا».

ورد أحمد السقا وأمير كرارة بشكل دبلوماسي، لإنهاء هذه الأزمة سريعا؛ إذ كتب الأخير عبر «فيسبوك»: «مها أحمد أختنا.. ومجدي كامل أخونا وحبيبنا.. وفنانين مصر دايما في ضهر بعض».

أما أحمد السقا فعلق على الأمر عبر «فيسبوك»، قائلا: «العشرة بتحكم الواحد، والعيش والملح عقد، وعفا الله عما سلف يا أختي العزيزة (مها)».