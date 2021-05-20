إحالة مدير مدرسة نشر أسماء طلاب لم يسددوا مصروفاتهم على «فيسبوك» للتحقيق

علقت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، على إحالة مدير مدرسة للتحقيق، لنشره أسماء طلاب لم يسددوا المصروفات على «فيسبوك»، قائلة: إن ما فعله المدير مؤسف وغير تربوي بالمرة، ويعد ذلك تشهير بالطلاب وأولياء الأمور، وكان لابد من المدرسة اتخاذ الإجراءات المتبعة لإخبار ولي الأمر بالمصروفات، إضافة إلى وسيلة حجب النتيجة.

وأضافت داليا الحزاوي في مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي محمد الشاذلي: «نحن في ظروف صعبة في ظل جائحة كورونا، والمنطقة اللي فيها المدرسة تعتبر إلى حد ما ممكن يكون فيها فئات معندهمش القدرة المالية للدفع، وما فعله مدير المدرسة سلوك غير تربوي ولا توجد رحمة لديه».

وتابع داليا الحزاوي: «وفيه ولية أمر تواصلت معانا أنها عاملة بحث حالة أنها من الفئات المعفاة من المصروفات، ومحطوط اسمها في الكشوفات اللي نشرها المدير، ودة شيء غريب».

ولفتت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إلى أن «مدير المدرسة مصر على التشهير بالطلاب، ويرد بأسلوب لا يليق على أولياء الأمور، وأشكر وزارة التربية والتعليم على التحرك السريع وإحالة مدير المدرسة للتحقيق الفوري».