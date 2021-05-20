«تعليم الجيزة»: لم نرصد إصابات بكورونا بين الطلاب في الامتحان التكميلي

كشفت مديرية التربية والتعليم والعليم الفني في محافظة الجيزة، أنه سيتم الانتهاء من عقد الامتحانات التكميلية لطلاب صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي، بالإضافة إلى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، الذين تغيبوا عن امتحانات شهر أبريل 2021، لافتة إلى أنه لم يتم رصد أي إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأكد ناصر شعبان، مدير الإدارة التعليمية بمحافظة الجيزة، أن الامتحانات عقدت ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، وبنوعية الأسئلة الموضوعية التي تقيس الفهم وليس الحفظ والتلقين، موضحا أنه تم البدء في تصحيحها، لافتا إلى أنه لم يتم رصد أي مشكلات واجهت الطلاب حتى الآن في الامتحانات.

وأضاف «شعبان» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لم يتم رصد أي حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب، موضحا أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة، وتم تكثيف الإجراءات الاحترازية في اللجان الامتحانية.

«التعليم»: سيتم عقد امتحان دور ثاني للطلاب الذين تغيبوا عن الامتحانات التكميلية

في سياق منفصل، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحانات التكميلية تعقد للطلاب الذين حصلوا على أقل من 25% في مادة أو أكثر، وللطلاب الذين تغيبوا عن امتحانات شهر أبريل 2021 بأعذار قهرية، بالإضافة إلى الطلاب الذين حصلوا على أقل من 50% من الدرجة العظمى في جميع المواد الدراسية التي تضاف للمجموع، موضحة أن الامتحانات تعقد ورقيا في لجان مراقبة ومؤمنة جيدا، مع مراعاة تكثيف الإجراءات الاحترازية.

وأضاف الوزارة، أنه سيتم عقد امتحان دور ثاني للطلاب الذين تغيبوا عن الامتحانات التكميلية قبل نهاية العام الدراسي، لافتة إلى أنه سيتم عقد الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الثانوية العامة في نهاية شهر مايو الجاري، إلكترونيا، موضحة أن الامتحان يعتمد على نمط الأسئلة الموضوعية ولا يضاف للمجموع.

وتابعت الوزارة، أن الامتحانات التجريبية تهدف إلى تدريب طلاب الصف الثالث الثانوي على نمط الأسئلة الجديد، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن جدول الامتحانات النهائية خلال أيام.