التعليم تعلن توفير لقاح كورونا لجميع المعلمين قبل العام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيجري توفير التطعيم بلقاح كورونا للمعلمين والإداريين المسؤولين عن امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، موضحة أنه سيجري توفير اللقاح لجميع المعلمين والإداريين قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وفي سياق متصل، كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستعمل على توفير لقاح فيروس كورونا المستجد للمعلمين، لافتا إلى أنه سيتم تكثيف الإجراءات الاحترازية في جميع الللجان الامتحانية بالتزامن مع عقد امتحانات الثانوية العامة والتي سيتم عقدها في شهر يوليو المقبل.

شوقي: سيتم الاعتماد على تقينات جديدة تمنع الغش بين الطلاب

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة في نهاية مايو الجاري، موضحا أنه سيتم الاعتماد على تقينات جديدة تمنع الغش بين الطلاب، بالإضافة إلى منع أي محاولات لتشريب الامتحانات.

وحث الدكتور طارق شوقي، الطلاب على ضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات، لافتا إلى أنه سيتم عقد الامتحانات إلكترونيا، وتكثيف الإجراءات الاحترازية، موضحا أن الوزارة حريصة على التنسيق مع جميع مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في مختلف المحافظات بشأن الامتحانات.

عبدالتواب: الامتحانات التكميلية سارت بصورة منتظمة

وفي سياق منفصل، أكد محمد عبدالتواب، مدير عام مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، أنه جار عقد الامتحانات التكميلية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وسط تنفيذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، موضحاً أنه جرى توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بينهم.

وأضاف «عبدالتواب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لم يجرِ رصد أي إصابات بفيروس كورونا المستجد بين الطلبة، حتى الآن، موضحا أن الامتحانات التكميلية سارت دون أي معوقات، لافتا إلى أنه جرى قياس درجات حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.