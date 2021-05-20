غلق 4 مخابز بلدية في «أشمون والباجور وبركة السبع والسادات» بالمنوفية

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، غلق مخبز بلدي لمدة شهرين بجزيرة أبو نشابة التابعة لمدينة السادات، لعدم وجود ماكينة صرف خاصة بالمخبز، ومخالفة صاحبه التوجيه الوزاري رقم 30 لسنة 2020، كما وافق المحافظ علي غلق مخبزًا بلديًا لمدة شهر بناحية «شوشاي»، بأشمون كعقوبة إدارية لإنتاج خبز ناقص الوزن.

ووافق محافظ المنوفية علي غلق مخبزين بناحية مسجد الخضرة بمركز الباجور وناحية الشهيد فكري ببركة السبع، لمدة شهر كامل لمخالفتهم للتوجيه الوزاري رقم 30 لسنة 2017 ، 2020 كعقوبة إدارية وذلك لإعاقة الحملة عن آداء عملها وعدم تمكينها من استكمال إجراءات التفتيش بالمخبز.

جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، وبمرور اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية للتفتيش على المخابز لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة.

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز والأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.

علي صعيد مختلف، تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، من ضبط طنين أسماك مملحة في حملة مكبرة على مصنع غير مرخص بدائرة مركز تلا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

قاد الحملة أشرف الليثى رئيس مركز ومدينة تلا، والدكتور هاني شمس الدين لجنة مدير المجازر بمديرية الطب البيطري، بمشاركة مسؤولين من مديريات الطب البيطري والتموين والصحة ورجال مجلس المدينة، وتم ضبط طنين من الأسماك المملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع رنجة يدار بدون ترخيص بقرية طنوب.