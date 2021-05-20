القباج عن بروتوكول التعاون مع «التنسيقية»: يؤكد اهتمام الدولة بالشباب

نعت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، شهداء فلسطين في الأحداث الأخيرة، متابعة: «نشد على أيادي الشباب الفلسطيني، ومصر كانت وستظل خير داعم لقضايا الأمة العربية وقضايا الشباب في الوطن العربي والأفريقي».

وأضافت القباج في مؤتمر صحفي عقب توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنّ التنسيقية مكان يعبر عن ممارسة ديمقراطية حقيقية تجمع بين تنوع مختلف من 26 حزبا وشباب سياسيين ونواب برلمان ونواب مجلس الشيوخ، ما يعبر عن ممارسة ديمقراطية أصيلة تنهض بالمجمتع المصري.

وتابعت أنّ مصر لن تنهض إلا بسواعد أبنائها، مشيدة بالشباب المصري في التنسيقية: «الشباب هنا مقدام وجريء ومبدع ومتمكن ويجيد التحول الرقمي ولديه اطلاع وانفتاح ومعارف، وأوصيتهم خيرا بأن يستمعوا إلى أفكار المجتمع المصري».

وأردفت: «نشهد اليوم مبادرة جديدة تأتي ضمن اهتمامات الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي لفئة الشباب، وما شهدناه على مدار 6 سنوات من مؤتمرات ناجحة والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب وتأهيل قيادات الدولة».

وأشارت إلى أنّ فئة الشباب تمثل أكثر من 40% من الشعب المصري، وهذا جزء كبير لا يتجزأ وهو الأساس وعنصر محوري في التنمية المستدامة، ويجب أن يكونوا خير ممثل وقائد للنشء الجديد.

وواصلت: «يجب أن نضع لأنفسنا مؤشرات تنفيذ ونجاح ووجهتنا كلنا واحدة وإن اختلفنا، وعموما فالتنسيقية فخر لمصر وعليهم مسؤولية كبيرة يجب أن يكونوا على قدرها».

ووقعت وزارة التضامن الاجتماعي وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار التعاون مع الوزارة في ملفات دعم وتمكين الأسر المنتجة وذوي الإعاقة ومحدودي الدخل.