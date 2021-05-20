محافظ القاهرة يشدد على استمرار الحملات لتطبيق الإجراءات الاحترازية

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن استمرار الحملات الرقابية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدّد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة متابعة منع تقديم الشيشة وتطبيق الغرامات المفروضة على المخالفين بشكل فوري، مع مصادرة كافة المستلزمات المستخدمة في المخالفة والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خاصة ارتداء الكمامات وتوافر المطهرات، وترك مسافات متباعدة بين الطاولات، والتأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق، واستخدام الأدوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب وغيرها من الأدوات الشخصية، وتوفير مناديل ومعقمات داخل دورات المياه وتعقيمها بشكل مستمر.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بمتابعة التزام الأنشطة التجارية والمولات والمطاعم والكافيتريات والكافيهات للتأكد من توقيتات الفتح والغلق الصيفية مع التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وفى هذا السياق تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة من تحرير 38 محضرا لمقاهي خالفت مواعيد الغلق وتم مصادرة 785 شيشة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما تم تحرير 175محضرًا لعدم ارتداء الكمامة، وغلق 21 ورشة و65 محلا لعدم الالتزام بمواعيد الغلق وعدم إتباع الإجراءات الاحترازية .

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يتابع على مدار الساعة الإجراءات التي تتخذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتطبيق الإجراءات الاحترازية فى أحياء العاصمة المختلفة حرصًا على صحة المواطنين .