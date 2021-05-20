مدبولي يوجه رسالة هامة للمواطنين بشأن لقاحات كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تلقت أكثر من 2.2 مليون جرعة لقاحات مختلفة المناشئ لفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي.

وأشار مدبولي، خلال تفقده اليوم لمركز لقاحات كورونا الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر، أن المستهدف أن يكون لدينا خلال الشهر القادم أكثر من 5 أو 6 ملايين جرعة أخرى، مؤكدًا أن هذا سيتيح لنا منح اللقاح لأكبر عدد من المواطنين في أسرع وقت.

ودعا رئيس الوزراء، المواطنين إلى الإسراع في التسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا، مؤكداً أن جميع أنواع اللقاحات المطروحة في مصر، تم اعتمادها من هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة، وهي لقاحات آمنة ومعتمدة ويتم استخدامها دولياً ويتلقاها المواطنون في دول العالم كلها، مشددا على أن تلقي اللقاح يؤمن حياة أهالينا ويجنبهم حدة الإصابة بهذا المرض، لافتا إلى أن كل الدراسات العلمية تؤكد أن تلقي اللقاح يقلل من نسب حدوث المرض، كما يقلل بصورة كبيرة من حدة المرض حال حدوث الإصابة، بما يجعل المصاب لا يحتاج إلى مستشفى أو علاج طويل.

رئيس مجلس الوزراء يطمئن على سير العمل في مركز التلقيح بأرض المعارض

كما أكد رئيس الوزراء أن تواجده اليوم في مركز لقاحات كورونا الرئيسي بأرض المعارض، يأتي بهدف الاطمئنان على سير العمل، والتأكد من حجم إقبال المواطنين على تلقي اللقاح، فضلاً عن متابعة دورة العمل التي تتم بداية من التسجيل حتى القدوم إلى هذا المكان، والآلية التي يتم من خلالها تقديم اللقاح للمواطنين، لافتا إلى أنه شرف خلال زيارته المركز بلقاء عدد كبير من المواطنين الذين يتلقون اللقاح، واطمأن منهم على سير العمل، بداية من لحظة التسجيل حتى قدومهم اليوم للمركز.